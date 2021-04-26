В «живом уголке» в Улан-Удэ медведица показала медвежат

Посетители Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ увидели медвежат, которых этой зимой родила 11-летняя медведица Семёниха. Долгое время она их прятала и не показывала никому.
В выходные посетители музея смогли запечатлеть двух мишек. Малыши с любопытством разглядывали людей, вставая на задние лапы. Рядом с ними находилась их мать.
- Медвежатки! Такие маленькие, ещё на задние лапки встают, - сказала посетительница «живого уголка» на видео, которое опубликовали в паблике ves_ulan_ude.
В комментариях пользователи активно стали обсуждать вольер, в котором находятся медведи: «Участок бы им, с землёй, с деревьями. Бедные животные», «Сравнить красноярский зоопарк и наш… бедные животные», «Так себе условия», «Как жалко на них смотреть! Выпустите бедных в тайгу», «Холодный пол, бедные животные», «Какой-то вид неприглядный для малышей», «Были вчера, условия, конечно, ужасные. Им бы сделать как в Приморском сафари парке, вот тогда животные чувствовали бы себя как дома».
Ранее в музее сообщали, что семью придётся разлучить. Мишки отправятся в Иркутск, где на базе Сибирского зоопарка создан реабилитационный центр для бурых медведей. Там медвежат, родившихся в неволе, готовят для последующего выпуска в дикую среду.