Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока

Владивосток и Улан-Удэ объединяет ряд проблем – от малочисленных парков до зашкаливающих цен на квартиры
Бурятский общественник, преподаватель Андрей Ринчино считает, что Улан-Удэ идёт тем же печальным путём, что и Владивосток, где городская среда стала некомфортной.
- Как убивали Владивосток и почему Улан-Удэ пошёл тем же путём. Сейчас по долгу работы много дней в году приходится проводить во Владивостоке. Хочу сказать, что это город, в котором победила жадность и коррупция. И сейчас новой администрации и жителям приходится разгребать эти градостроительные ошибки, - поделился мнением Андрей Ринчино.
Так, по его словам, во Владивостоке «был полностью убит и изуродован исторический центр», который ранее был застроен симпатичными особняками XIX века.
- Центр до начала 90-х сохранял особый шарм и очарование морского города. Затем началась эпоха вколачивания торговых центров, уродливых новоделов. Апофеозом стала надстройка из стекла и бетона над одним из памятников архитектуры в самом центре города. Всё привело к тому, что в центре не осталось ни одного сквера, не говоря уже о парках, ни зелёных зон, ни мест для прогулок и проведения досуга. Есть набережная, правда не очень благоустроенная, часто ветреная и холодная. Но и её собираются в ближайшее время убить, проложив автотрассу. На центральной площади царит какой-то сюр и эклектика: гигантский православный храм (почему-то превратившийся в хронический недострой и обнесенный строительным забором), здесь же автостоянка, памятники борцам за революцию и мраморная колонна с царским двуглавым орлом, не ясно что символизирующая. Ту же прямо сейчас строится некое сооружение под названием «сухой фонтан», - рассказал Андрей Ринчино.
По его оценке, Улан-Удэ движется именно по этому пути, причём «семимильными прыжками», выделил общественник. Это и воткнутый в парке имени Орешкова собор-долгострой, отнявший значительную часть зелёной зоны. Мнения горожан о передаче участка РПЦ (это произошло ещё в 2011 году) не приняли в расчёт.
Также Андрей Ринчино выделил строительство новых торговых центров, апогеем которого стала скандальная стройка ТРЦ под Бурятским оперным театром. Торговый центр, заявленный как полуподземный, в итоге оказался выше положенного и уже сейчас перекрыл вид на театр. В ситуации в настоящее время разбирается Госстройжилнадзор.
- Исторический центр города с сохранившимися деревянными постройками будет отдан на расправу строительной компании «ПИК» под так называемый дальневосточный квартал, - добавил Андрей Ринчино.
Большой проблемой, по его словам, является «автомобилизация» города.
- По количеству машин на душу населения Владивосток держит абсолютное первое место в России. Вообще, обилие автомобилей + неудовлетворительная городская среда + плохие дороги - полное отсутствие стоянок и парковок - культура = хамство и быдлота. Для пешеходов построены совершенно дурацкие эстакады-виадуки. Чтобы перейти дорогу нужно взобраться на высоту третьего этажа по разбитым лестницам, а потом спуститься. В снегопад и гололед это становится смертельно-опасным аттракционом. Улан-удэнцам это ничего не напоминает? За последнее время подобных виадуков в городе и пригородах становится всё больше. Растёт и количество машин, а число стоянок и парковок не увеличивается, - поделился мнением Ринчино.
Также он остановился над проблемой рекламы – большого количества билбордов и аляповатых вывесок. Это одна из проблем Владивостока, которая заметна и в Улан-Удэ, выделил общественник.
- В-четвертых, по всему Владивостоку хаотично понастроены человейники: высотные жилые дома. Вид, конечно, совершенно жутки, - поделился мнением Андрей Ринчино. – Придомовая инфраструктура тоже. Концепция строительства отдельны высотных микрорайонов, видимо, придумана для слабаков. Понятно, что делается это в угоду строительным магнатам, экономящим на инфраструктуре. Разрешения выдаются руками продавшихся чиновников. Цены на квартиры при этом зашкаливающие. Например, обычная убогая однушка уже тянет на 4-5 миллионов. Владивосток на третьем месте по стоимости жилья после Москвы и Петербурга. При несопоставимо низкой комфортности городской среды. В Улан-Удэ всё то же самое.
Также, по его оценке, население Владивостока растёт за счёт мигрантов из Средней Азии с соответствующим менталитетом и культурой поведения. В неофициальном малопочётном рейтинге город признан «самым матершинным городом России».
- Хотелось бы вам жить в городе, где повсюду звучит трёхэтажный мат: в кафе, в университете, в ресторане, в бане? Вот поэтому множество людей считают городскую среду малокомфортной и стремятся уехать, - заключил он.
Общественник считает, что Улан-Удэ повторяет путь «убитого» Владивостока
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