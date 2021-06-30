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В Бурятии из-за дождей поднимаются ручьи

В Бурятии из-за дождей поднимаются ручьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Непростая ситуация сложилась в Баргузинском районе

Из-за ливней в горах Баргузинского района Бурятии поднялась вода в ручьях на мостовых переходах Ярикто (360 км) и Буксыкен (367 км).

- Мосты на данных участках находятся в аварийном состоянии, движение проводится по объездным дорогам. В случае размыва объездных дорог движение грузового транспорта будет остановлено, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

На республику обрушились дожди, которые, по прогнозам, продлятся до конца недели. Осадки вызвал южный циклон, пришедший в Бурятию. В Улан-Удэ всего за два дня выпала половина месячной нормы осадков

В середине июня в Муйском районе из берегов вышел ручей Голубой. Он разрушил мост, находящийся на 341 км автомобильной дороги «Северобайкальск- Новый Уоян - Таксимо». Из-за этого в районе вводили режим ЧС. Сейчас работы по восстановлению моста продолжаются


уровень воды ручей
 
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