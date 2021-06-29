В Бурятии восстанавливают мост через ручей Голубой

В Муйском районе Бурятии продолжается восстановление моста через ручей Голубой, сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.
Дорожники разобрали половину переходных плит моста через ручей Голубой на 341 км автомобильной дороги «Северобайкальск – Новый Уоян - Таксимо» и приступили к устройству подпорной стенки. На аварийно-восстановительных работах задействовано две строительных бригады и техника: кран, экскаватор, самосвал, грейдер.
- Кроме того, из-за того, что ручей поменял направление и бежит в два потока, которые продолжают подмывать мост, русло необходимо вернуть в исходное положение. К этим работам дорожники планируют приступить в среду. Для этого заключён договор с восстановительным поездом ОАО «РЖД» по привлечению тяжёлого бульдозера, - сообщили в республиканском минтрансе.
В данный момент по мосту возможно движение только легковых автомобилей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе произошёл выход воды из берегов ручья Голубой. Сильным течением паводковых вод было размыта два конуса, сломана монолитная часть настила проезжей части моста.
По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в районе ввели режим ЧС и в оперативном режиме приступили к мероприятиям по ремонту моста.