Светлана Лубсанова: «Вакцинация – осознанный выбор каждого»

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается с каждым днём – обвальными темпами растёт количество заболевших, увеличивается и смертность. Поэтому власти Бурятии с 27 июня объявили локальный локдаун сроком на 2 недели – до 11 июля
С другой стороны, уровень вакцинации в Бурятии и в целом по стране оставляет желать лучшего. В обществе достаточно крепки так называемые «антипрививочные» настроения – немало тех, кто выступает категорически против вакцинации.
На этом фоне вновь на первый план выходят психологические проблемы, связанные не только с развитием «третьей волны» ковида, но и с вакцинацией и грянувшим режимом тотальной самоизоляции.
О том, как сберечь психологическое равновесие в этот период и почему так важно и необходимо поставить прививку против коронавируса, «Байкал-Daily» побеседовал с врачом-психотерапевтом Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светланой Лубсановой.
Под эгидой психотерапевта
– Светлана Викторовна, прежде всего, несколько слов о вашей научной работе. Не так давно вы приняли участие в XVII Съезде психиатров России, который проходил совместно с международным конгрессом Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА). Расскажите, пожалуйста, подробнее.
– Да, Съезд психиатров проходит раз в пять лет. «Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению» - так звучал основной тезис 17-ого съезда, в работе которого приняло участие более 1500 очных и более 30 000 удалённых спикеров и слушателей.
Программа съезда была очень насыщенной. Было проведено более 50 различных мероприятий: секционных заседаний, симпозиумов, «круглых столов». Специалисты обменивались опытом, делились результатами проведённых исследований в различных областях психиатрии. Много внимания было уделено вопросам пограничной психиатрии (в связи в ростом распространённости тревожных, депрессивных, астенических состояний), правовым вопросам оказания психиатрической помощи, а также совершенствованию подготовки кадров и непрерывному образованию специалистов в области психиатрии.
В рамках семнадцатого съезда прошёл съезд Российского общества психиатров, на котором были подведены итоги пятилетнего периода работы общества и намечены перспективы дальнейшего развития.
В дни работы съезда прошел также и Региональный конгресс Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), который предоставляет возможность услышать выступления всемирно известных экспертов и лидеров в области психиатрии. В этом году Генеральным секретарём ВПА единогласно был избран профессор, д.м.н. Пётр Викторович Морозов. Это событие подчёркивает авторитет и признание профессионализма российской психиатрии зарубежными коллегами.
– Каким образом, на Ваш взгляд, возможно снизить количество тревожных, депрессивных патологий и минимизировать риски их появления?
– Важность психологической составляющей медицины не отрицалась никогда, но достаточно чётко это проявила «пандемическая» реальность. Востребованность услуг в сфере психического здоровья увеличивается. При этом есть пробелы в нормативно-правовых актах, которые регулируют оказание психотерапевтических/психологических услуг и междисциплинарное взаимодействие с другими отраслями медицины; не отрицается и несовершенство профессиональной подготовки врачей-интернистов в области психического здоровья, врачей-психотерапевтов и медицинских психологов; особенно остро стоит вопрос дефицита кадров и организационно-правовые вопросы взаимодействия частного и государственного психотерапевтического сообщества. Скорее, прозвучало больше вопросов, дискуссий, предложений. Началом предметного разрешения всех этих вопросов можно считать введение должности Главного специалиста по медицинской психологии Минздрава России, а также принятый на съезде проект создания Федерального консультационно-методического центра по психотерапии МЗ РФ при НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.
Согласно регламентам работы
– Почему эти вопросы являются актуальными? И какие конкретные вещи прозвучали на съезде?
– Важно отметить – закон об оказании психиатрической помощи гражданам, принятый в 1992 году, во многом уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Требуется пересмотр статей, регулирующих как права пациентов, так и права медиков.
На пленарном заседании приводились конкретные примеры уголовных дел, которые были заведены на врачей при оказании психиатрической помощи. Подобные случаи, к счастью, единичны, но тем не менее, они встречаются, и необходимо обеспечить правовую защиту специалистов, о чём и говорилось на съезде.
Прошли обсуждение и приняты проекты регламентов, регулирующих порядок участия психиатров при проведении медицинских осмотров, порядок и обоснованность проведения психиатрического освидетельствования.
На стадии окончательной доработки сегодня находятся и клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания психиатрической помощи при различных психических расстройствах. Работа в этом направлении постоянно идёт, большая часть вопросов обсуждается на профессиональном сайте психиатрического сообщества. Кроме того, специалистами поднимался вопрос о кадровой подготовке. Сейчас министерством труда дорабатываются профессиональные стандарты – это те обязанности и должностные функции, которые должны выполняться врачом-психиатром, психотерапевтом на рабочем месте. И основной вопрос – активизировать работу по подготовке этих правовых документов.
Сберечь от суицида
– Также вы участвовали в работе Всероссийской научно-практической конференции «II Кандинские чтения» в Чите.
–Да, действительно, в этом году прошли уже вторые «Чтения». И если раньше ежегодная конференция в Чите собирала сибирский регион, то сейчас мы живём в дальневосточных реалиях. Состав участников этого мероприятия несколько изменился. Тем не менее, темы, обсуждаемые на конференции, понятны и актуальны независимо от региона.
Ответ на один из таких актуальных для Бурятии вопросов прозвучал в докладе О. П. Ступиной, главного психиатра Дальневосточного федерального округа.
Речь шла об оказании квалифицированной медико-социально-психологической помощи в комплексном взаимодействии с другими субъектами профилактики суицидальных состояний – министерствами внутренних дел, социальной защиты населения и иными ведомствами. В трёх пилотных регионах – в Забайкальском и Ставропольском краях и Свердловской области – в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения прошёл практическую апробацию алгоритм оказания помощи пациентам с кризисными состояниями, а конкретно – с суицидальным поведением. Как результат проведённой работы, готовятся методические рекомендации для внедрения данного алгоритма для других регионов.
Второй, очень важный момент, который прозвучал – это вопрос о персональных данных. Известно, что существует несколько уровней фиксации данных о пациенте. Несомненно, это достаточно удобно для человека, но возникает немало правовых вопросов, связанных с хранением и использованием персональных данных. Каким образом должен быть выстроен обмен персональными данными при передаче информации в случае таких социально значимых заболеваний, как психические расстройства? Стоит задача – минимизировать случаи, когда люди, нуждающиеся в психиатрической помощи, становятся уязвимы. Опасения социальных последствий обращения в государственные учреждения за психиатрической помощью отодвигают получение специализированной помощи на неопределённый срок, а это, касаемо психического здоровья, не совсем желательный сценарий.
В отношении онлайн услуг, предоставление которых простимулировала пандемия, сделаны предварительные выводы. Запрос на консультирование возрос в разы. Безусловно, этот вид имеет право на существование, он удобен и мобилен, но при желательном соблюдении некоторых правил: первое – такой вид консультирования рекомендуется проводить после одной или нескольких очных встреч с клиентом, так как экран нивелирует многие невербальные проявления. Второе – необходимы защищённые каналы коммуникации для таких занятий.
Избавь себя от тревожности
– Светлана Викторовна, сейчас набирает обороты так называемая «третья волна» пандемии коронавируса. Введён локальный локдаун, и вновь растёт боязнь, тревожность, недоверие к окружающим. На Ваш взгляд, как можно уберечь себя в психологическом плане?
– Прежде всего, почему возникла «третья волна»? Кроме объективных причин, хотелось бы отметить следующее обстоятельство: мы с вами несколько «избалованы» общедоступностью медицинской помощи (вопрос её качества – это другая тема для обсуждения), и это сдвигает фокус ответственности на внешние обстоятельства. Мы часто склонны обвинять кого-то другого – государственные учреждения, медицинских работников, минимизируя свою личную ответственность! И, наверное, как раз действия в подобных экстремальных обстоятельствах как нельзя кстати перекликаются с трендом медицины в целом – профилактикой заболеваний. Касаемо ли пандемических обстоятельств, или в целом соматического здоровья, вся ситуация показывает, что человек должен позаботиться о своём здоровье. Это его ресурс, его богатство. Ведь, проявляя заботу и ответственность о своём здоровье, мы делаем благо и для наших близких людей.
В условиях сегодняшней реальности давайте постараемся начать усваивать эти «уроки». Давайте подумаем, стоит ли концентрироваться на результате, который зависит не только от тебя («Я ни за что не заболею, я не должен заболеть»)? Постарайтесь просто делать в каждый момент то, что вам под силу, и стараться делать это наилучшим образом («Я буду соблюдать правила гигиены и следовать советам по поведению на улицах!»).
Постарайтесь найти для себя тот вид деятельности, который лучше всего отвлекает вас от тревожных мыслей (для кого-то это йога, а для кого-то – генеральная уборка дома). Мы все разные. И каждый ценен в своей индивидуальности. Не бывает единого рецепта для всех. Постарайтесь послушать себя, постарайтесь «подружиться» с тревогой, страхом, скукой. Они для чего-то нужны, стимулируют над чем-то задуматься, что-то изменить.
Мы управляем нашими эмоциями, а не они нами, и иногда погоня за спокойствием может обернуться разочарованием от недостигнутого результата. «Саморегуляция» - вот одна из ступеней «свободного плавания» в «море» эмоций. Техник очень много, и можно выбрать для себя подходящий вариант: кто-то добудет сам в просторах интернета, кто-то воспользуется помощью специалиста. Второй вариант, кстати, наиболее предпочтителен, потому что специалист сэкономит ваше время (а сейчас это важный ресурс), введёт и сориентирует вас в огромном море направлений, подходов, подскажет правила и нюансы и, когда вы станете увереннее в психологическом поле, поможет в «самостоятельном плавании».
«Включите» критическое мышление
– Становится понятным, что одним из способов, обеспечивающих высокий уровень защиты, является вакцинация. Однако не все из нас готовы к ней в плане психологии. Каковы, по вашему мнению, наиболее типичные психологические барьеры для прививок от ковида? Как их возможно преодолеть? И что делать, если так или иначе существует боязнь вакцинации?
– Действительно, отношение к вакцинации неоднозначное. Отчасти это связано с неполной, отрывочной информацией о процедуре, результатах исследований, вероятных отдалённых последствиях. Это всё не может не увеличивать уровень опасений. Как существует инфекционная пандемия, так и «эмоциональная» пандемия. Мы очень часто «выключаем» наше критическое мышление, опираясь в наших выводах, суждениях на то, что сказала соседка, знакомый или ещё кто-то, «заражаясь» негативными эмоциями. Как раз таки люди, подверженные влиянию эмоциональных и не всегда объективных высказываний, и формируют низкий уровень вакцинации. Так называемые «антипрививочные» настроения – серьёзный барьер на пути становления коллективного иммунитета населения, который необходимо сформировать.
Тревога, простое отрицание – это путь в никуда. Каждому из нас осознанно, критично, невзирая ни на какие советы и выводы посторонних людей, лично для себя, необходимо обосновать решение «за» или «против». Информация есть, её необходимо структурировать для себя (за неимением альтернативы). Уверена, что аргументов в пользу вакцинации будет больше. Необходимо только эти аргументы взвесить и чётко для себя проговорить, не идя на поводу только эмоционального восприятия. Вакцинация – это действительно осознанный выбор. Есть, конечно, и объективные противопоказания для вакцинирования (достаточный титр антител, некоторые хронические заболевания). Необходимо понять, что, выстраивая собственную безопасность, мы оберегаем не только себя, но и своих близких.
Повторюсь, что больше доступной и достоверной информации, касающейся вакцинации, поможет снизить тревожность и «антипрививочные» настроения.
– Почему же всё-таки возникают «антипрививочные» настроения?
– Частично мы сказали об этом в предыдущем ответе – недостаток информации. Кроме этого, есть личностная составляющая «антипрививочников». Не всегда обладая большей и достоверной информацией, такие люди, возможно, желают казаться более сведущими, прозорливыми, знающими, стараются придать значимость своим доказательствам (которых обычно не больше, а иногда даже и меньше, чем у других).
Радоваться каждому дню
– Светлана Викторовна, с началом развития новой волны вновь выходит на первый план психологический климат в семье. Как, на ваш взгляд, снизить уровень напряжённости среди близких нам людей?
– Прежде всего, если есть возможность, нужно дистанцироваться. В условиях введённого властями республики локального локдауна и самоизоляции все меры профилактики уже озвучены и остаются прежними.
Если взглянуть на ситуацию с пандемией объективно, она дала нам немало полезного опыта. Многие семьи в период тотальной самоизоляции, наоборот, сблизились, нашли необыкновенные точки соприкосновения, многие из нас смогли освоить модные компьютерные информационные технологии, научились чему-то новому, у многих появились не изведанные ранее увлечения.
Необходимо, прежде всего, научиться находить и отмечать положительные моменты (даже в этих непростых условиях), переключать своё сознание и восприятие с тревожных, негативных эмоций, учиться переключать обсуждение ковидных проблем на семейные ценности, общение с близкими – это может быть покупка новых, давно запланированных вещей, или совместная семейная поездка, освоение захватывающих увлечений, игр, например, научиться кататься на велосипеде.
Условия могут меняться – жизнь остаётся ценной! А за помощью и консультацией квалифицированных специалистов можно обращаться по адресу: ул. Модогоева, 1а, тел.: 21-19-86. Помощь оказывается очно, по предварительной записи, с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Светлана Лубсанова: «Вакцинация – осознанный выбор каждого»
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На первый план выходят психологические проблемы, связанные с развитием «третьей волны» ковида, вакцинацией и режимом тотальной самоизоляции. О том, как сберечь психологическое равновесие в этот период и почему так важно поставить прививку против коронавируса, «Байкал-Daily» побеседовал с врачом-психотерапевтом Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светланой Лубсановой
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