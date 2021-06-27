Светлана Лубсанова: «Вакцинация – осознанный выбор каждого»

С другой стороны, уровень вакцинации в Бурятии и в целом по стране оставляет желать лучшего. В обществе достаточно крепки так называемые «антипрививочные» настроения – немало тех, кто выступает категорически против вакцинации.На этом фоне вновь на первый план выходят психологические проблемы, связанные не только с развитием «третьей волны» ковида, но и с вакцинацией и грянувшим режимом тотальной самоизоляции.О том, как сберечь психологическое равновесие в этот период и почему так важно и необходимо поставить прививку против коронавируса, «Байкал-Daily» побеседовал с врачом-психотерапевтом Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светланой Лубсановой.– Да, Съезд психиатров проходит раз в пять лет. «Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению» - так звучал основной тезис 17-ого съезда, в работе которого приняло участие более 1500 очных и более 30 000 удалённых спикеров и слушателей.Программа съезда была очень насыщенной. Было проведено более 50 различных мероприятий: секционных заседаний, симпозиумов, «круглых столов». Специалисты обменивались опытом, делились результатами проведённых исследований в различных областях психиатрии. Много внимания было уделено вопросам пограничной психиатрии (в связи в ростом распространённости тревожных, депрессивных, астенических состояний), правовым вопросам оказания психиатрической помощи, а также совершенствованию подготовки кадров и непрерывному образованию специалистов в области психиатрии.В рамках семнадцатого съезда прошёл съезд Российского общества психиатров, на котором были подведены итоги пятилетнего периода работы общества и намечены перспективы дальнейшего развития.В дни работы съезда прошел также и Региональный конгресс Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), который предоставляет возможность услышать выступления всемирно известных экспертов и лидеров в области психиатрии. В этом году Генеральным секретарём ВПА единогласно был избран профессор, д.м.н. Пётр Викторович Морозов. Это событие подчёркивает авторитет и признание профессионализма российской психиатрии зарубежными коллегами.– Важность психологической составляющей медицины не отрицалась никогда, но достаточно чётко это проявила «пандемическая» реальность. Востребованность услуг в сфере психического здоровья увеличивается. При этом есть пробелы в нормативно-правовых актах, которые регулируют оказание психотерапевтических/психологических услуг и междисциплинарное взаимодействие с другими отраслями медицины; не отрицается и несовершенство профессиональной подготовки врачей-интернистов в области психического здоровья, врачей-психотерапевтов и медицинских психологов; особенно остро стоит вопрос дефицита кадров и организационно-правовые вопросы взаимодействия частного и государственного психотерапевтического сообщества. Скорее, прозвучало больше вопросов, дискуссий, предложений. Началом предметного разрешения всех этих вопросов можно считать введение должности Главного специалиста по медицинской психологии Минздрава России, а также принятый на съезде проект создания Федерального консультационно-методического центра по психотерапии МЗ РФ при НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.– Важно отметить – закон об оказании психиатрической помощи гражданам, принятый в 1992 году, во многом уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Требуется пересмотр статей, регулирующих как права пациентов, так и права медиков.На пленарном заседании приводились конкретные примеры уголовных дел, которые были заведены на врачей при оказании психиатрической помощи. Подобные случаи, к счастью, единичны, но тем не менее, они встречаются, и необходимо обеспечить правовую защиту специалистов, о чём и говорилось на съезде.Прошли обсуждение и приняты проекты регламентов, регулирующих порядок участия психиатров при проведении медицинских осмотров, порядок и обоснованность проведения психиатрического освидетельствования.На стадии окончательной доработки сегодня находятся и клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания психиатрической помощи при различных психических расстройствах. Работа в этом направлении постоянно идёт, большая часть вопросов обсуждается на профессиональном сайте психиатрического сообщества. Кроме того, специалистами поднимался вопрос о кадровой подготовке. Сейчас министерством труда дорабатываются профессиональные стандарты – это те обязанности и должностные функции, которые должны выполняться врачом-психиатром, психотерапевтом на рабочем месте. И основной вопрос – активизировать работу по подготовке этих правовых документов.–Да, действительно, в этом году прошли уже вторые «Чтения». И если раньше ежегодная конференция в Чите собирала сибирский регион, то сейчас мы живём в дальневосточных реалиях. Состав участников этого мероприятия несколько изменился. Тем не менее, темы, обсуждаемые на конференции, понятны и актуальны независимо от региона.Ответ на один из таких актуальных для Бурятии вопросов прозвучал в докладе О. П. Ступиной, главного психиатра Дальневосточного федерального округа.Речь шла об оказании квалифицированной медико-социально-психологической помощи в комплексном взаимодействии с другими субъектами профилактики суицидальных состояний – министерствами внутренних дел, социальной защиты населения и иными ведомствами. В трёх пилотных регионах – в Забайкальском и Ставропольском краях и Свердловской области – в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения прошёл практическую апробацию алгоритм оказания помощи пациентам с кризисными состояниями, а конкретно – с суицидальным поведением. Как результат проведённой работы, готовятся методические рекомендации для внедрения данного алгоритма для других регионов.Второй, очень важный момент, который прозвучал – это вопрос о персональных данных. Известно, что существует несколько уровней фиксации данных о пациенте. Несомненно, это достаточно удобно для человека, но возникает немало правовых вопросов, связанных с хранением и использованием персональных данных. Каким образом должен быть выстроен обмен персональными данными при передаче информации в случае таких социально значимых заболеваний, как психические расстройства? Стоит задача – минимизировать случаи, когда люди, нуждающиеся в психиатрической помощи, становятся уязвимы. Опасения социальных последствий обращения в государственные учреждения за психиатрической помощью отодвигают получение специализированной помощи на неопределённый срок, а это, касаемо психического здоровья, не совсем желательный сценарий.В отношении онлайн услуг, предоставление которых простимулировала пандемия, сделаны предварительные выводы. Запрос на консультирование возрос в разы. Безусловно, этот вид имеет право на существование, он удобен и мобилен, но при желательном соблюдении некоторых правил: первое – такой вид консультирования рекомендуется проводить после одной или нескольких очных встреч с клиентом, так как экран нивелирует многие невербальные проявления. Второе – необходимы защищённые каналы коммуникации для таких занятий.– Прежде всего, почему возникла «третья волна»? Кроме объективных причин, хотелось бы отметить следующее обстоятельство: мы с вами несколько «избалованы» общедоступностью медицинской помощи (вопрос её качества – это другая тема для обсуждения), и это сдвигает фокус ответственности на внешние обстоятельства. Мы часто склонны обвинять кого-то другого – государственные учреждения, медицинских работников, минимизируя свою личную ответственность! И, наверное, как раз действия в подобных экстремальных обстоятельствах как нельзя кстати перекликаются с трендом медицины в целом – профилактикой заболеваний. Касаемо ли пандемических обстоятельств, или в целом соматического здоровья, вся ситуация показывает, что человек должен позаботиться о своём здоровье. Это его ресурс, его богатство. Ведь, проявляя заботу и ответственность о своём здоровье, мы делаем благо и для наших близких людей.В условиях сегодняшней реальности давайте постараемся начать усваивать эти «уроки». Давайте подумаем, стоит ли концентрироваться на результате, который зависит не только от тебя («Я ни за что не заболею, я не должен заболеть»)? Постарайтесь просто делать в каждый момент то, что вам под силу, и стараться делать это наилучшим образом («Я буду соблюдать правила гигиены и следовать советам по поведению на улицах!»).Постарайтесь найти для себя тот вид деятельности, который лучше всего отвлекает вас от тревожных мыслей (для кого-то это йога, а для кого-то – генеральная уборка дома). Мы все разные. И каждый ценен в своей индивидуальности. Не бывает единого рецепта для всех. Постарайтесь послушать себя, постарайтесь «подружиться» с тревогой, страхом, скукой. Они для чего-то нужны, стимулируют над чем-то задуматься, что-то изменить.Мы управляем нашими эмоциями, а не они нами, и иногда погоня за спокойствием может обернуться разочарованием от недостигнутого результата. «Саморегуляция» - вот одна из ступеней «свободного плавания» в «море» эмоций. Техник очень много, и можно выбрать для себя подходящий вариант: кто-то добудет сам в просторах интернета, кто-то воспользуется помощью специалиста. Второй вариант, кстати, наиболее предпочтителен, потому что специалист сэкономит ваше время (а сейчас это важный ресурс), введёт и сориентирует вас в огромном море направлений, подходов, подскажет правила и нюансы и, когда вы станете увереннее в психологическом поле, поможет в «самостоятельном плавании».– Действительно, отношение к вакцинации неоднозначное. Отчасти это связано с неполной, отрывочной информацией о процедуре, результатах исследований, вероятных отдалённых последствиях. Это всё не может не увеличивать уровень опасений. Как существует инфекционная пандемия, так и «эмоциональная» пандемия. Мы очень часто «выключаем» наше критическое мышление, опираясь в наших выводах, суждениях на то, что сказала соседка, знакомый или ещё кто-то, «заражаясь» негативными эмоциями. Как раз таки люди, подверженные влиянию эмоциональных и не всегда объективных высказываний, и формируют низкий уровень вакцинации. Так называемые «антипрививочные» настроения – серьёзный барьер на пути становления коллективного иммунитета населения, который необходимо сформировать.Тревога, простое отрицание – это путь в никуда. Каждому из нас осознанно, критично, невзирая ни на какие советы и выводы посторонних людей, лично для себя, необходимо обосновать решение «за» или «против». Информация есть, её необходимо структурировать для себя (за неимением альтернативы). Уверена, что аргументов в пользу вакцинации будет больше. Необходимо только эти аргументы взвесить и чётко для себя проговорить, не идя на поводу только эмоционального восприятия. Вакцинация – это действительно осознанный выбор. Есть, конечно, и объективные противопоказания для вакцинирования (достаточный титр антител, некоторые хронические заболевания). Необходимо понять, что, выстраивая собственную безопасность, мы оберегаем не только себя, но и своих близких.Повторюсь, что больше доступной и достоверной информации, касающейся вакцинации, поможет снизить тревожность и «антипрививочные» настроения.– Частично мы сказали об этом в предыдущем ответе – недостаток информации. Кроме этого, есть личностная составляющая «антипрививочников». Не всегда обладая большей и достоверной информацией, такие люди, возможно, желают казаться более сведущими, прозорливыми, знающими, стараются придать значимость своим доказательствам (которых обычно не больше, а иногда даже и меньше, чем у других).– Прежде всего, если есть возможность, нужно дистанцироваться. В условиях введённого властями республики локального локдауна и самоизоляции все меры профилактики уже озвучены и остаются прежними.Если взглянуть на ситуацию с пандемией объективно, она дала нам немало полезного опыта. Многие семьи в период тотальной самоизоляции, наоборот, сблизились, нашли необыкновенные точки соприкосновения, многие из нас смогли освоить модные компьютерные информационные технологии, научились чему-то новому, у многих появились не изведанные ранее увлечения.Необходимо, прежде всего, научиться находить и отмечать положительные моменты (даже в этих непростых условиях), переключать своё сознание и восприятие с тревожных, негативных эмоций, учиться переключать обсуждение ковидных проблем на семейные ценности, общение с близкими – это может быть покупка новых, давно запланированных вещей, или совместная семейная поездка, освоение захватывающих увлечений, игр, например, научиться кататься на велосипеде.Условия могут меняться – жизнь остаётся ценной! А за помощью и консультацией квалифицированных специалистов можно обращаться по адресу: ул. Модогоева, 1а, тел.: 21-19-86. Помощь оказывается очно, по предварительной записи, с соблюдением всех противоэпидемических мер.