Расписание поезда Иркутск – Улан-Удэ изменится на два дня

Пассажиров просят быть внимательнее



В связи с технологической необходимостью 23 и 25 июня 2021 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание пассажирского поезда №122 Иркутск-Улан-Удэ.



Разница с действующим расписанием составит до +50 минут.



ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.





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