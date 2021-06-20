Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +29
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июня ночью по северу республики, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +7,+12, местами до +1, днём +26,+31, местами +16,+21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +27,+29.
В Улан-Удэ вернётся летняя жара
Общество, Фото:
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