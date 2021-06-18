В Улан-Удэ косулю спасли от стаи собак





Вчера днём в 43 квартале Улан-Удэ спасли забежавшую в город косулю. Животное увидел местный житель. Косуля пробежала от почты до поликлиники.- Я ехал на велосипеде, увидел, как за косулей гонятся собаки. Они загнали её в угол. Я отпугнул псов, вызвал зоозащитников и дождался их, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.У косули оказалась повреждена нога, вероятно, её цапнули собаки.Приехавшие зоозащитники выловили забившееся в угол животное и погрузили в машину.- Её аккуратно уложили в автомобиль и пообещали отвезти в лес, чтобы там выпустить, - рассказал очевидец.