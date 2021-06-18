В Улан-Удэ косулю спасли от стаи собак

Вчера днём в 43 квартале Улан-Удэ спасли забежавшую в город косулю. Животное увидел местный житель. Косуля пробежала от почты до поликлиники.
- Я ехал на велосипеде, увидел, как за косулей гонятся собаки. Они загнали её в угол. Я отпугнул псов, вызвал зоозащитников и дождался их, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
У косули оказалась повреждена нога, вероятно, её цапнули собаки.
Приехавшие зоозащитники выловили забившееся в угол животное и погрузили в машину.
- Её аккуратно уложили в автомобиль и пообещали отвезти в лес, чтобы там выпустить, - рассказал очевидец.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле этого года по Восточному бегала косуля. Животное даже выскакивало на дорогу, но в пределах пешеходного перехода.
Двумя месяцами ранее жители сотых кварталов поймали косулю. Перепуганный зверь бился о забор. Животное отвезли в лес.
Зачастую прогулки по городу для косуль заканчиваются плачевно. Звери погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобный случай произошёл в марте 2019 года в посёлке Восточный. Спустя несколько месяцев, летом, на ПВЗ на «зебре» косулю сбили насмерть.