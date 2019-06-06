В Улан-Удэ на «зебре» погибла косуля

Сегодня в Улан-Удэ в микрорайоне ПВЗ на «зебре» сбили косулю. Кадры с места происшествия появились в паблике crimburyatia.ru. Как косуля оказалась в городе и кто её сбил, неизвестно.







Подписчики переживали за состояние животного и гадали, как косуля могла оказаться на проезжей части: «Она живая? Есть возможность спасти?», «Вылетела из машины и всё, охотники добыли и потеряли», предполагают жители республики.

