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В Улан-Удэ по «зебре» бегала косуля

В Улан-Удэ по «зебре» бегала косуля
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Чаще всего косули, попавшие в город, умирают от стресса

В Улан-Удэ по пешеходному переходу бегала косуля. Снимок с видеорегистратора выложил в Сеть подписчик паблика «Аноним 03». По его словам, это произошло в микрорайоне Восточный.

- На Восточном все так серьёзно, что даже косули по пешеходному переходу передвигаются? – подписал фотографию её автор.

Подписчики активно обсуждают снимок: «Некоторым двуногим стоит у неё поучиться», «Это тот момент, когда животные соблюдают ПДД лучше, чем люди», «Животные умнее, чем некоторые люди», «Это не к добру».

По словам одной из подписчиц, недавно в 111 квартале Улан-Удэ через дорогу тоже бегала маленькая косуля. «Так металась туда-сюда, что сильно ударилась о ограждение возле дороги и упала», - рассказала очевидец.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в сотых кварталах поймали косулю, которая билась о забор. Затем животное выпустили в лес.

Но чаще всего такие случаи оканчиваются печально. Косули, попадающие в город, обычно умирают. Они погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Так, в 2019 году погибла косуля, также бегавшая в микрорайоне Восточный. В том же году косуля погибла в Улан-Удэ, попав под машину на «зебре».


косуля дикие животные
 
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