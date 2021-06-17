Подросткам провели экскурсию и рассказали об основах буддизма
В Бурятии для несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте, провели экскурсию по Иволгинскому дацану. Экскурсию провёл общественник Эрдэни Дымчиков. Ребята узнали, кто такой Будда Шакьямуни, основы буддизма, что такое карма и как её исправить. Также подростки посетили Гуннское городище и узнали, как связана история Бурятии с гуннами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Большинство несовершеннолетних впервые побывали в Иволгинском дацане. Они посетили Дворец Пандита Хамбо Ламы 12 Даши Доржо Этигэлова, каждый получил хадак, завязанный специальным узлом на удачу и благополучие.
В Бурятии осуждённых подростков свозили в Иволгинский дацан
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