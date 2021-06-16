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В Улан-Удэ завершили строительство школы

В Улан-Удэ завершили строительство школы
Общество,  Фото:минобрнауки Бурятии
Современное здание школы №40 построили взамен снесённого

Меньше двух лет прошло с момента сноса старого здания школы и до ввода в эксплуатацию нового здания школы №40 в Улан-Удэ. На строительство школы выделено более 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Хотя до начала учебного года ещё больше двух месяцев, в новом здании всё готово к учебному процессу. Установлены все системы, обеспечивающие безопасность учащихся, кабинеты оснащены мебелью и оборудованием, благоустроена прилегающая территория.

- Нам, живущим рядом, было очень интересно наблюдать за тем, как идёт строительство нашей будущей школы. На этот период нас всех распределили по другим школам, было не очень удобно, но ожидание того стоило. Уже сейчас видно, что школа новая, современная. Никогда не думала, что скажу такое в период летних каникул, но я очень жду начала учебного года, - рассказала шестиклассница Дарья.



Школа рассчитана на 450 учеников. Здание состоит из трёх трёхэтажных блоков. Здесь в том числе построили спортивный, актовый залы, библиотеку, столовую, имеются лифты и подъёмники для маломобильных граждан. Таблички на кабинетах оформлены на русском и бурятском языках, а также шрифтом Брайля.

Здесь есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур, а также места отдыха для учащихся.

Планируется, что 1 июля 2021 года будет подписан акт ввода в эксплуатацию.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году прежнее здание школы №40 1960 года постройки признали аварийным. В 2019 году оно было снесено. Часть учащихся распределили по другим школам, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.

Весной председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова показала, как выглядит новое здание школы №40 изнутри. Некоторые пользователи сравнили дизайн с офисным, другим он пришёлся по душе.

школа
 
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