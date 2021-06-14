Общая сумма вознаграждения в 2021 году за волков составляет 4 млн
В Бурприроднадзоре озвучили данные по добыче волков и лисиц, которая проводится при наличии разрешения на добычу объектов животного мира. На сегодня выплачены вознаграждения за 211 особей волка в размере порядка 1,7 миллиона рублей, а за 78 особей лисиц в размере 390 тысяч рублей.
- Общая сумма вознаграждения в 2021 году за волка составляет 4 млн рублей. Также распоряжением главы республики выделены средства для выплат вознаграждений за лисиц, добытых на территории районов с действующими очагами бешенства, а также районов - с ранее выявленными ликвидированными очагами и входящих в угрожаемую зону, в размере одного миллиона рублей за 200 особей, то есть по 5 тысяч рублей за одну особь, - уточнили специалисты надзорного ведомства.
Здесь напомнили о том, что согласно постановлению правительства Бурятии, которое было принято в конце 2020 года, размер выплаты вознаграждений был увеличен до 8 тысяч рублей за одну особь волка, без учёта пола и возраста добытого хищника, в том числе добытого не только в рамках регулирования его численности, но и в рамках любительской и спортивной охоты.
Вместе с тем, в Бурприроднадзоре сообщили, что выплаты материального вознаграждения охотникам продолжаются.
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
Общество, Фото:
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