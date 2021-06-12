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В Бурятии суточный прирост коронавируса вырос до 170 больных

В Бурятии суточный прирост коронавируса вырос до 170 больных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике зафиксирован очередной резкий скачок заболеваемости COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 170 человек. Из них в Улан-Удэ - 51.

Заболеваемость продолжает разрастаться. Третий день подряд происходят резкие скачки: так, если вчера заболели 170 человек, за день до этого было +140, до этого +130, а ранее суточный прирост был в среднем около +110 заболевших. При этом ещё в апреле-начале мая ситуация была стабильная – всего лишь чуть более 20 или 30 заражённых ежедневно. Третья волна коронавируса в республику пришла после длительных майских выходных, введённых Москвой.

Ранее такой показатель, как сегодня (более 170 заражённых), фиксировали только во вторую волну коронавируса, в конце октября. Во вторую же волну был поставлен печальный рекорд – 281 заражённый за сутки. Если заболеваемость сейчас будет двигаться теми же темпами, Бурятия вновь придёт к показателям свыше +200 ежедневно.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 924. Из них 54% (21 234) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 38 316 человек, или почти 96%. Накануне победили коронавирус 203 жителя Бурятии.

Скончались за последние сутки сразу семь пациентов. Всего же с начала пандемии от коронавируса умерли 944 человека.

В больницах совсем недавно лежало менее тысячи заболевших. На сегодня госпитализированных уже 1740 человек (на 113 больше, чем днём ранее).

Растёт число больных в отделениях реанимации. Вчера их было 105, сегодня уже 116. Из них старше 65 лет – 64 человека. На ИВЛ находятся 66 пациентов (из них старше 65-ти – 39).

Число ковидных коек увеличивается ежедневно, сегодня их количество превысило две тысячи. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2017 койки: занято – 1740, свободно – 277 койки. Занятость коечного фонда составляет 86 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4120 человек.

Число контактных лиц – 6880 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне оперштаб принял новые крупные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Помимо театров и кинотеатров, закрывают фудкорты в ТРЦ, аттракционы, детские развлекательные центры. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничили до 20 часов. Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС. Также ужесточен контроль соблюдения масочного режима.

Также закрыли все летние лагеря дневного пребывания.

Если в течение определённого времени никаких улучшений не будет, введут дополнительные ограничения, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Художественный руководитель Русского драмтеатра Сергей Левицкий, комментируя ограничительные меры, заявил: «До слёз обидно».

Накануне Алексей Цыденов обратился к молодёжи республики, призвав носить маски правильно, а не на подбородке.

К слову, на резкое ухудшение ситуации могла повлиять аномальная холодная майская погода, заявил глава.


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