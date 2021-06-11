Сергей Левицкий эмоционально высказался по поводу новых ограничений
Художественный руководитель Русского драмтеатра Сергей Левицкий прокомментировал решение оперштаба о закрытии с 12 июня театров.
- Приплыли... 92-й театральный сезон Театра имени Бестужева в связи с пандемией открылся лишь под занавес 20 года, в конце декабря. И как же мы были несказанно счастливы вновь увидеть нашего зрителя в зале. И вот сейчас, когда до закрытия этого, и без того купированного сезона, осталось 14 дней, по решению оперштаба, с завтрашнего дня нам снова запретили работать на зрителя. Мы даже по-человечески не сможем его официально закрыть. Мне до слёз обидно, - поделился на своей странице в Facebook Сергей Левицкий.
По его словам, все билеты на спектакли в театр имени Бестужева до конца июня уже продали. Сейчас необходимо возвращать деньги зрителям.
- Остальные мысли нецензурны, поэтому завершаю на этом, - заключил Левицкий.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня оперштаб принял новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Помимо театров и кинотеатров, закрывают фудкорты в ТРЦ, аттракционы, детские развлекательные центры, все летние лагеря дневного пребывания. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничили до 20 часов. Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС. Также ужесточен контроль соблюдения масочного режима.
В 2020 году театры Бурятии не работали девять месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Они были закрыты в конце и возобновили работу только в декабре.
Худрук о закрытии театров Бурятии: «До слёз обидно»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов
Каменушки – одни из редких и малоизученных уток Байкала
С детьми проводили профилактические беседы
Сергей Левицкий эмоционально высказался по поводу новых ограничений
Чингис Болотов пошутил про задержание пятилетней давности
Прогноз довели до местных властей
Синоптики представили прогноз на четыре дня
По словам мэра, ситуация остаётся тревожной
Закрываются кинотеатры и фудкорты, а ТРЦ сокращают время работы
В книге, помимо рекордов, представлены уникальные люди Иркутской области
Мера связана с ухудшением эпидситуации
Её искали с 9 июня
10 июня был Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам
Проводятся рейды по предупреждению пожаров в многоквартирных домах
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан