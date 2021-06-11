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Худрук о закрытии театров Бурятии: «До слёз обидно»

Худрук о закрытии театров Бурятии: «До слёз обидно»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергей Левицкий эмоционально высказался по поводу новых ограничений

Художественный руководитель Русского драмтеатра Сергей Левицкий прокомментировал решение оперштаба о закрытии с 12 июня театров.

- Приплыли... 92-й театральный сезон Театра имени Бестужева в связи с пандемией открылся лишь под занавес 20 года, в конце декабря. И как же мы были несказанно счастливы вновь увидеть нашего зрителя в зале. И вот сейчас, когда до закрытия этого, и без того купированного сезона, осталось 14 дней, по решению оперштаба, с завтрашнего дня нам снова запретили работать на зрителя. Мы даже по-человечески не сможем его официально закрыть. Мне до слёз обидно, - поделился на своей странице в Facebook Сергей Левицкий.

По его словам, все билеты на спектакли в театр имени Бестужева до конца июня уже продали. Сейчас необходимо возвращать деньги зрителям.

- Остальные мысли нецензурны, поэтому завершаю на этом, - заключил Левицкий.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня оперштаб принял новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Помимо театров и кинотеатров, закрывают фудкорты в ТРЦ, аттракционы, детские развлекательные центры, все летние лагеря дневного пребывания. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничили до 20 часов. Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС. Также ужесточен контроль соблюдения масочного режима.

В 2020 году театры Бурятии не работали девять месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Они были закрыты в конце и возобновили работу только в декабре.

театр Русский драмтеатр коронавирус
 
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