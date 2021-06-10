В Бурятии дом культуры закрыли из-за ковидных нарушений

Нарушения выявили в ходе эпидемиологического расследования



Дом культуры в Иволгинском районе Бурятии закрыли на месяц.



Ранее здесь были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди работников.



- В ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работников дома культуры в Иволгинском районе были выявлены нарушения антиковидных мер. При входе в учреждение отсутствовали дезинфицирующие средства, растворы для обработки рук, в помещениях отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха, не предусмотрено проветривание рекреаций, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В итоге решением Иволгинского райсуда деятельность дома культуры приостановлена на срок 30 суток.



