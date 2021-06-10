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В Бурятии дом культуры закрыли из-за ковидных нарушений

В Бурятии дом культуры закрыли из-за ковидных нарушений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявили в ходе эпидемиологического расследования

Дом культуры в Иволгинском районе Бурятии закрыли на месяц.

Ранее здесь были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди работников.

- В ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работников дома культуры в Иволгинском районе были выявлены нарушения антиковидных мер. При входе в учреждение отсутствовали дезинфицирующие средства, растворы для обработки рук, в помещениях отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха, не предусмотрено проветривание рекреаций, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В итоге решением Иволгинского райсуда деятельность дома культуры приостановлена на срок 30 суток.

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