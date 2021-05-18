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В Бурятии на выпускные хотят допустить по одному родителю

В Бурятии на выпускные хотят допустить по одному родителю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти решают, как проводить выпускные вечера в этом году

Выпускные в школах Бурятии в этом году, вероятно, всё же состоятся. Вопрос поднимали на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщил источник «Байкал-Daily».

Однако планируется ввод ограничений для родителей на посещение выпускных. По данным нашего источника, на оперштабе прозвучало: на одного ребёнка будет разрешён только один сопровождающий.

Разрешат ли празднование выпускных вечеров в ресторанах, пока неизвестно. На данный момент глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерствам и ведомствам подготовить свои предложения.

Ранее мэрия Улан-Удэ сообщила, что «Последний звонок» в 9-х и 11-х классах в городских школах состоится 22 мая. Торжественные линейки пройдут на открытом воздухе. Должна быть обеспечена социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты.

В прошлом году выпускные вечера в школах Бурятии отменили из-за действовавших тогда серьёзных ограничительных мероприятиях. Десятки выпускников 11-х классов из разных районов Бурятии объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой не лишать их выпускных совсем, а хотя бы отложить их. Впрочем, власти своё решение не изменили.

- Вы представьте: если сейчас вы все пойдёте на выпускной, то, когда настанет время ЕГЭ, будете болеть. С инфекцией вас не допустят, вы просидите дома и пропустите важный момент. Отметить выпускной или, если что-то случится, пропустить ЕГЭ – важность этих событий не сопоставима. Ситуация, к сожалению, заставляет нас быть осторожными, чтобы не нарушить ваши планы на будущее, - пояснял тогда глава Бурятии.


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