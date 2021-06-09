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Тяжелоатлеты Забайкалья стали призёрами чемпионата России

Тяжелоатлеты Забайкалья стали призёрами чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награды

Чемпионат России 2021 по тяжёлой атлетике среди женщин и мужчин прошёл с 1 по 8 июня в центре развития теннисного спорта в городе Ханты-Мансийск. Забайкалье представляли Виктория Достовалова, Надежда Панова и Тимур Долбышев. Тренируются спортсмены под руководством тренера Вадима Карасёва.

- Когда мы поехали на чемпионат России, я не был уверен, что девчонки смогут войти в тройку победителей, так как Надежда Панова не так давно получила травму на сборах 2021 года. Несмотря на это Надежда, не отступила, приняла участие в чемпионате России и заняла второе место. Виктория Достовалова завоевала «бронзу» в сумме двоеборья. 115 килограммов дались ей нелегко, но она победила этот вес в упражнение толчок и завоевала серебряную медаль. Они молодцы, волевые и неотступные спортсменки, - рассказал тренер Вадим Карасёв.

Результаты чемпионата:

Весовая категория до 71 кг (женщины)
Виктория Достовалова: рывок 83 кг, толчок 115 кг, сумма двоеборья 198 кг – III место

Весовая категория до 45 кг (женщины)
Надежда Панова: рывок 65 кг, толчок 76 кг, сумма двоеборья 138 кг – II место

Весовая категория до 96 кг (мужчины)
Тимур Долбышев: рывок 164 кг, толчок 195 кг, сумма двоеборья 359 кг – II место

В турнире принимали участие более 200 участников из 30 регионов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край спорт тяжелая атлетика чемпионат России
 
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