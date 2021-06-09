Тяжелоатлеты Забайкалья стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награды



Чемпионат России 2021 по тяжёлой атлетике среди женщин и мужчин прошёл с 1 по 8 июня в центре развития теннисного спорта в городе Ханты-Мансийск. Забайкалье представляли Виктория Достовалова, Надежда Панова и Тимур Долбышев. Тренируются спортсмены под руководством тренера Вадима Карасёва.



- Когда мы поехали на чемпионат России, я не был уверен, что девчонки смогут войти в тройку победителей, так как Надежда Панова не так давно получила травму на сборах 2021 года. Несмотря на это Надежда, не отступила, приняла участие в чемпионате России и заняла второе место. Виктория Достовалова завоевала «бронзу» в сумме двоеборья. 115 килограммов дались ей нелегко, но она победила этот вес в упражнение толчок и завоевала серебряную медаль. Они молодцы, волевые и неотступные спортсменки, - рассказал тренер Вадим Карасёв.



Результаты чемпионата:



Весовая категория до 71 кг (женщины)

Виктория Достовалова: рывок 83 кг, толчок 115 кг, сумма двоеборья 198 кг – III место



Весовая категория до 45 кг (женщины)

Надежда Панова: рывок 65 кг, толчок 76 кг, сумма двоеборья 138 кг – II место



Весовая категория до 96 кг (мужчины)

Тимур Долбышев: рывок 164 кг, толчок 195 кг, сумма двоеборья 359 кг – II место



В турнире принимали участие более 200 участников из 30 регионов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

