В Бурятии фотоловушка запечатлела «призрака»

В Бурятии пользователю пытаются разгадать тайну загадочного снимка, который сделала фото-ловушка в Бичурском лесничестве. На стоп-кадре, который опубликовал паблик ves_ulan_ude_, видно силуэт человека с рюкзаком. Однако виден он не отчётливо, словно это призрак. Для сравнения прикреплена фотография с той же местности. В объектив фотоловушки попал волк, и виден он отчётливо.
Некоторые подписчики паблика поддержали мнение о том, что на снимке есть мистический момент. «Дух солдата», «Что за вопросы? Конечно же, призрак», «Не удивительно, они везде есть», «Призрак конечно, сколько людей в лесу теряется бесследно», - поделились они.
Однако многие пользователи всё же отнеслись к публикации с юмором:
«Бежал от волка со скоростью света», «Черный лесоруб», «Волос на камере», «Перестаньте курить дурь!», «Оборотень», «Не показывайте это РЕН ТВ».
Один из пользователей предположил, что этот эффект вызван попаданием пыли на объектив. «Если пыль, то на кусте была бы, а не за ним», - возразили ему.
Ещё один житель Бурятии отметил: «Видно же, что человек попался на фотоловушку. Идёт вдалеке, поэтому силуэт размыт, плюс темень. У таких камер фокус фиксирован. Волк находится ближе и в фокусе». Эту версию поддержали многие.
Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2020 года в Нерчинском краеведческом музее в Забайкальском крае в зале, где сейчас расположены выставки о бурятах и эвенках, а также представлены предметы буддизма и шаманизма, камеры видеонаблюдения запечатлели загадочную сущность. Этот странный предмет перемещался по залу, в основном кружился над буддийской статуей и шаманским облачением. «Сначала было очень много объяснений, думали с физической точки зрения и так далее. Сейчас нет объяснений», - заявили сотрудники музея.
Прошлым летом отдыхающие на Байкале в селе Выдрино в Кабанском районе запечатлели на фото «призрака», выходящего из воды.
Ранее в Улан-Удэ появилось странное видео, сделанное у магазина. В неизвестном дымчатом образовании многие пользователи разглядели призрак шагающего человека.