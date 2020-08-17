В Бурятии на Байкале засняли «призрака»

- Если бы не тот факт, что «двойник» выглядит более массивным, его появление на снимке можно было бы отнести на использование при съёмке специального режима HDR или схожего с ним режима «Ночь», имеющегося на смартфонах «Honor». При их включении камера быстро делает несколько кадров с разной экспозицией, а затем объединяет их в один, чтобы сохранить максимум деталей, - объяснили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».



