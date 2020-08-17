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В Бурятии на Байкале засняли «призрака»

В Бурятии на Байкале засняли «призрака»
Общество,  Фото:vk.com/bur_anomal
Странный снимок был сделан на обычный телефон

Отдыхающие на Байкале в посёлке Выдрино в Кабанском районе 10 августа запечатлели на фото «призрака». Снимок опубликовали в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

Автор уверяет, что снимок сделан на смартфон Honor. «Был вечер, погода стояла ясная, тумана не было», - объясняет подписчик группы.

На снимке изображён мужчина, выходящий из воды. Позади него виднеется туманный силуэт, схожий по комплекции.

- Если бы не тот факт, что «двойник» выглядит более массивным, его появление на снимке можно было бы отнести на использование при съёмке специального режима HDR или схожего с ним режима «Ночь», имеющегося на смартфонах «Honor». При их включении камера быстро делает несколько кадров с разной экспозицией, а затем объединяет их в один, чтобы сохранить максимум деталей, - объяснили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».


В комментариях к посту пользователь предположил, что такой эффект получился из-за встроенной функции смартфона: «Фотограф не дождался отработки кадра и опустил или начал опускать телефон, «поймав» в очередной кадр брекетинга контрастный силуэт в новое место».

- Двойник не массивнее, он ровно такой же; он выглядит большим из-за обмана зрения: не принадлежит перспективе кадра, но мозгом воспринимается как отстоящий дальше. Он «должен» быть меньше ближнего, но это не так, и двойник воспринимается увеличенным, - высказался участник группы.

Но создатель группы, исследователь аномальных и паранормальных явлений Борис Машкович ответил ему, что в этом случае двойник был снят вторым: «Это не обман зрения он явно крупней, значит был ближе к фотографу в момент съёмки».

Ещё одна подписчица предположила, что на снимке запечатлён «брокенский призрак» - когда тень наблюдателя оказывается на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Но и на это у Бориса Машковича нашёлся ответ. Он пояснил, что для «брокенского призрака» требуются совсем другие условия.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Северо-Байкальском районе запечатлели то, что уфологи назвали «реальным НЛО».
Байкал параномальные явления
 
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