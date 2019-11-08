В Бурятии на видео возле магазина разглядели призрака

В неизвестном дымчатом образовании увидели шагающего человека. ВИДЕО
Любопытное видео появилось в паблике «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». Видео было снято ещё в 2015 году в магазине в пригороде Улан-Удэ. Система видеонаблюдения сняла странный объект, в котором любители паранормального разглядели призрака.
Всё произошло примерно в 9.45 часов утра, когда магазин уже открыт. Подъезжают покупатели, но они не замечают дымчатое образование, перемещающееся возле магазина. Вначале оно движется от крыльца к правому краю изображения, а после вновь возвращается и исчезает возле стены магазина, прямо под камерой.
- При этом в нём угадываются движения шагающего человека, а на одном кадре даже показывается нечто, напоминающее лицо, - пояснил исследователь аномальных и паранормальных явлений Борис Машкович.
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