В Бурятии на видео возле магазина разглядели призрака

Любопытное видео появилось в паблике «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». Видео было снято ещё в 2015 году в магазине в пригороде Улан-Удэ. Система видеонаблюдения сняла странный объект, в котором любители паранормального разглядели призрака.



- При этом в нём угадываются движения шагающего человека, а на одном кадре даже показывается нечто, напоминающее лицо, - пояснил исследователь аномальных и паранормальных явлений Борис Машкович.







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