Подросток на мопеде врезался в автомобиль
В воскресенье, 30 мая, в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадал 15-летний подросток. Он ехал на мопеде «Венто Рива», не имея права управления транспортным средством.
Днём в 500 метрах от села Хонхолой при выезде на федеральную автодорогу водитель мопеда не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Хонда». В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в районную больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне под селом Сотниково на федеральной трассе в кювет после столкновения улетели два автомобиля. Пострадали оба водителя.
В Бурятии в ДТП пострадал подросток на мопеде
Общество, Фото:
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