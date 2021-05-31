 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадал подросток на мопеде

В Бурятии в ДТП пострадал подросток на мопеде
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Подросток на мопеде врезался в автомобиль

В воскресенье, 30 мая, в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадал 15-летний подросток. Он ехал на мопеде «Венто Рива», не имея права управления транспортным средством.

Днём в 500 метрах от села Хонхолой при выезде на федеральную автодорогу водитель мопеда не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Хонда». В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в районную больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне под селом Сотниково на федеральной трассе в кювет после столкновения улетели два автомобиля. Пострадали оба водителя. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Отдых в летних лагерях Улан-Удэ пройдёт без родительских визитов
Отдых в летних лагерях Улан-Удэ пройдёт без родительских визитов
Общество, 31.05.2021
В загородных лагерях устроят резервный коечный фонд на случай вспышек болезни
Бурятский митрополит призвал читать молитвы против COVID-19
Бурятский митрополит призвал читать молитвы против COVID-19
Общество, 31.05.2021
Специальную молитву будут читать на каждой божественной литургии
В Улан-Удэ осуждённым устроили виртуальную экскурсию
В Улан-Удэ осуждённым устроили виртуальную экскурсию
Общество, 31.05.2021
Экскурсию приурочили к общероссийскому дню библиотек
В Бурятии озеленят дацан
В Бурятии озеленят дацан
Общество, 31.05.2021
Планируется высадить деревья, кусты и цветы
В центре Улан-Удэ планируют поставить новый памятник
В центре Улан-Удэ планируют поставить новый памятник
Общество, 31.05.2021
Оргкомитет объявил народный сбор средств на памятник Даширабдану Батожабаю
В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
Общество, 31.05.2021
Временами ожидаются сильные порывы ветра
В центре Улан-Удэ убрали скандальную мемориальную доску
В центре Улан-Удэ убрали скандальную мемориальную доску
Общество, 30.05.2021
Реакция последовала после скандала месячной давности
В Бурятии предупредили о высоких рисках лесных пожаров
В Бурятии предупредили о высоких рисках лесных пожаров
Общество, 30.05.2021
Предупреждение касается двух районов
Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Общество, 30.05.2021
Алексей Цыденов пожелал, чтобы «Буряад ТВ» смотрели круглые сутки

В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
Общество, 30.05.2021
Открытки подарят детям из центра «Малышок»
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
Общество, 30.05.2021
В Бичурском районе прошла акция «Посади лес»
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество, 30.05.2021
Осуждённые мужчины сдали квалификационные экзамены
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
Общество, 30.05.2021
Летние маршруты начали действовать в Байкальском заповеднике
В лесах Бурятии ловят нарушителей
В лесах Бурятии ловят нарушителей
Общество, 30.05.2021
Нарушения правил пожарной безопасности выявляют практически каждый день  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^