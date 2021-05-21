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В Бурятии ветерану устроили сюрприз, подогнав к дому танк Т-34

В Бурятии ветерану устроили сюрприз, подогнав к дому танк Т-34
Общество, 
97-летний ветеран Иван Тимофеевич, который воевал на танке, вновь занял место командира. ВИДЕО

Военнослужащие ремонтного батальона и военный оркестр танкового соединения необычно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника Ивана Тимофеевича Голощапова. К его дому в селе Черёмушки Прибайкальского района Бурятии приехал восстановленный легендарный танк Т-34.

Танк прибыл в Черёмушки из Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


Иван Тимофеевич в Великую Отечественную воевал на танке Т-34 в должности командира танка.

Командование общевойскового объединения отправило приглашение ветерану для демонстрации восстановленного военными мастерами в 2019 году танка Т-34. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья Иван Тимофеевич не смог приехать на полигон и проехать на танке. Тогда командование округа решило отправить танк Т-34 в село Черемушки Прибайкальского района, к дому ветерана.

Трал с танком преодолел сложнейший горный перевал. Танк разгрузился в 400 метрах от дома ветерана.

Под музыкальное сопровождение военного оркестра, который исполнил композицию «Священная война», неожиданно для Ивана Тимофеевича появился танк Т-34 с копией Знамени Победы.

97-летний Иван Тимофеевич несмотря на свой возраст, с помощью военнослужащих и местных жителей занял место командира танка. По его команде танк тронулся вперед.

По окончанию торжественного мероприятия оркестр исполнил композицию «День Победы». Ветеран поделился своими подвигами, эмоциями после внезапного появления танка. Он поблагодарил всех участников за внимание и дал несколько советов долголетия. Военнослужащие, в свою очередь, поздравили с Днём Победы, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали Ивану Тимофеевичу крепкого здоровья.

Справка:

Иван Тимофеевич Голощапов родился 9 декабря 1923 года рождения в Воронежской области. Он принимал участие в боевых операциях в составе 2-й Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. В боях подо Ржевом получил ранение. В составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях в боях на границе с Белоруссией.

С 1956 года переведён офицером Баунтовского районного военкомата республики Бурятия.

Награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями.
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