Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию

Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
Россиянки завоевали в женской борьбе максимальную квоту на Олимпиаду в Токио. Об этом стало известно после завершения мирового квалификационного лицензионного на Олимпийские игры турнира, прошедшего в Софии (Болгарии). Одну из лицензий для России завоевала спортсменка из Бурятии Вероника Чумикова.
- В Софии (Болгария) продолжается мировой квалификационный лицензионный на Олимпийские игры турнир по спортивной борьбе. Определились финалистки в женской борьбе – осталась формальность, достаточно утром пройти процедуру взвешивания для того, чтобы официально добыть путёвку на Олимпиаду. Все три россиянки, Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова сумели выйти в финал, - сообщает федерация спортивной борьбы России.
Таким образом, сборная России впервые с 2008 года и после увеличения количества весовых категорий в женской борьбе с четырёх до шести будет представлена на Олимпийских играх в полном составе. Кроме России, по шесть спортсменок в Токио выставят команды Японии, США, Китая и Монголии.
Вероника Чумикова (до 57 кг) прошла очень сложную сетку, одержав в четвертьфинале трудовую победу над чемпионкой Европы-2019 Эмесе Барка из Венгии. Затем похоронила надежды новержки Грейс Буллен в драматичнейшем полуфинале. Вероника уступала в середине второго периода 6-12, но сумела вырвать лицензию победой на туше.
Медали в женской борьбе на Олимпийских играх в Токио будут разыграны со 2 по 8 августа.
Обладатели олимпийских лицензий
До 50 кг. Азербайджан, Румыния, Казахстан, Россия, Украина, Китай, Куба, США, Болгария, Турция, Тунис, Нигерия, Япония, Монголия, Индия, Эквадор.
До 53 кг. Северная Корея, Япония, Китай, Индия, Греция, Польша, Беларусь, Швеция, Куба, США, Камерун, Гуам, Монголия, Казахстан, Россия, Румыния.
До 57 кг. Япония, Китай, Нигерия, Беларусь, Польша, Молдова, Болгария, Украина, Мексика, США, Тунис, Гвинея, Монголия, Индия, Франция, Россия.
До 62 кг. Кыргызстан, Болгария, Япония, Швеция, Венгрия, Северная Корея, Украина, Латвия, Бразилия, США, Тунис, Нигерия, Китай, Индия, Россия, Монголия
До 68 кг. США, Швеция, Монголия, Германия, Украина, Япония, Россия, Франция, Канада, Куба, Нигерия, Египет, Китай, Кыргызстан, Азербайджан, Болгария.
До 76 кг. США, Япония, Германия, Эстония, Китай, Казахстан, Россия, Беларусь, Канада, Бразилия, Египет, Тунис, Кыргызстан, Монголия, Турция, Украина
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля Вероника Чумикова завоевала серебро чемпионата Европы.
В 2020 году взяла бронзу личного Кубка мира по борьбе – турнир провели вместо отменённого чемпионата мира. Также в прошлом году Вероника стала чемпионкой России, в финале оказавшись сильнее ещё одной бурятской борицы Ирины Ологоновой.
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
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