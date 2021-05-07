В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии





Впервые военнослужащие вооружённых сил Монголии примут участие в военном параде, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Степанович Тараев.Военная делегация из Монголии прибыла в Улан-Удэ для участия в генеральной репетиции и военном Параде Победы.7 мая основная часть военнослужащих ВС Монголии наряду с подразделениями Восточного военного округа прошла перед главной трибуной в составе парадного расчёта, остальные военнослужащие будут наблюдать за парадом в качестве почётных гостей.9 мая в параде войск Улан-Удэнского гарнизона в столице Бурятии примут участие более 1,5 тысяч человек от ВВО, силовых ведомств, военно-патриотических движений и более 50 единиц военной техники.Завершится военный парад демонстрационным пролётом многоцелевых истребителей Су-30СМ, штурмовых истребителей Су-25 «Грач».В этом году Россия и Монголия отметит столетие дипломатических отношений.Также в этом году Монголия отметила 100 летний юбилей, со дня образования вооружённых сил, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.