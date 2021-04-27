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Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами

Замужние женщины в Бурятии блеснут талантами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участницы конкурса «Миссис Бурятия 2021» приближаются к финалу

29 апреля состоится вечер знакомств с финалистками конкурса «Миссис Бурятия 2021» под названием «Шоу талантов» (16+).

- «Шоу талантов» состоит из двух этапов. Первый этап называется «Визитка» - здесь участницы смогут рассказать о себе. Второй этап – это творческий номер, где каждая участница индивидуально готовит свой творческий номер. Это, скажем так, три минуты славы для каждой финалистки, возможность показать свой талант миру, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова. За два месяца подготовки к финалу конкурса участницы прошли не один километр на каблуках в зале на репетициях. С хореографом отработаны танцевальные номера, в том числе с поддержками и дополнительными аксессуарами.

По словам организаторов, в этом году будет колоритный, красивый выход в национальных костюмах, а также традиционный выход в женственных образах.

- Было проведено большое количество различных мастер-классов, на которых финалистки по-новому узнавали и раскрывали себя, выходили из зоны комфорта, радовались, плакали, они не раз говорили: «Прежними мы уже не будем никогда!» - добавила с улыбкой Наталия.

Финал конкурса «Миссис Бурятия» состоится 2 мая. Финал всероссийского конкурса «Миссис России Мира 2021» состоится в Москве с 1 по 5 июня. Победительница регионального конкурса представит Бурятию в столице России.

В финале участвуют 30 замужних мам в возрасте от 24 до 48 лет, девять из них многодетных.

- Желаю нашим финалисткам – ни пуха, ни пера! Получить максимум положительных эмоций, справиться с волнением и пусть время, прожитое с нами в подготовке к конкурсу и сам финал, в сердце каждой останется тёплыми воспоминаниями о сказке, в которой каждая стала настоящей Королевой, и пусть такими они будут всегда! - пожелала Наталия Быкова.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля Наталия Быкова встречалась с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Руководитель республики пообещал присутствовать 29 апреля на «Шоу талантов», либо делегировать туда своих помощников.
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