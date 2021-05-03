В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь из Иерусалима



Справка:



Благодатный огонь – огонь, выносимый из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать благодатный огонь. Вынос Святого света символизирует выход из гроба Света истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.



В соответствии с преданием иерусалимской церкви считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов.



Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.





В 2020 году из-за ковидных ограничений традиционного прибытия Благодатного огня не состоялось.