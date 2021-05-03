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В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня, 3 мая, утром в аэропорту Улан-Удэ приземлился самолёт с частицей Благодатного огня из иерусалимского Храма Гроба Господня. Святыню по традиции доставил Улан-Удэнский авиазавод. Огонь поддерживали на протяжении всего полёта в специальной капсуле – лампе Дэви.

Благодатный огонь в Свято-Троицкий храм Улан-Удэ привёз управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, затем его передали митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу. После все желающие смогли получить частицу Благодатного огня.

 

В 2020 году из-за ковидных ограничений традиционного прибытия Благодатного огня не состоялось. 

Справка:

Благодатный огонь – огонь, выносимый из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать благодатный огонь. Вынос Святого света символизирует выход из гроба Света истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.

В соответствии с преданием иерусалимской церкви считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов.

Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.

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