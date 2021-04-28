В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день

Родительский день в этом году состоится 11 мая
В Улан-Удэ разрешили посещение городских кладбищ в Родительский день. В этом году он выпадает на 11 мая. По этому поводу городским комитетом городского хозяйства было проведено совместное совещание с представителями ГИБДД по РБ, управления по чрезвычайным ситуациям, специализированной службы и городского лесничества. Были рассмотрены вопросы по организации пассажирского транспорта до городских кладбищ, по безопасности и охране правопорядка и по противопожарной подготовке.
11 мая, в родительский день, будет организовано движение пассажирского транспорта по следующим направлениям:
- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов (3 автобуса);
- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкр. Шишковка до мкр. Стеклозавод;
- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» будут организованы укороченные рейсы маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 мин;
- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в Родительский день конечную остановку на кладбище в мкр. Загорск;
- работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.
Также будут организованы маршруты 8 мая (суббота) и 10 мая (понедельник):
- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов.
Отправление автобусов с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с пл. Советов (ост. «Филармония») в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
В выходные дни с 10:00 часов по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы не менее 2 автобусов с интервалом 30 мин. от переезда «Почтовый» по ул. Пищевая до кладбища «Южное». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Напомним, в прошлом году из-за коронавирусной пандемии доступ на кладбища в Родительский день был закрыт для массового посещения.
В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день
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