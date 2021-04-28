В Бурятии 28 безработных более полугода обманывали центр занятости

Прокуратура выявила нарушения в районном центре занятости



Как выяснила прокурорская проверка, центр занятости населения Тарбагатайского района Бурятии ненадлежащим образом контролировал целевое расходование бюджетных средств и исполнение договорных обязательств с предпринимателями.



Вопреки договору, один из получателей субсидии для создания рабочих мест при приёме на работу двух безработных не заключил с ними трудовые договоры на неопределённый срок. Инспектор центра занятости эти нарушения не обнаружил.



Кроме того, 28 безработных вовремя не сообщили о трудоустройстве и неправомерно получили пособие по безработице с апреля по декабрь 2020 года на общую сумму 286 тысяч рублей. Орган занятости надлежащих мер по возврату необоснованно выплаченных пособий не принял. Исковые заявления в суд не предъявлены, сведения о незаконном получении пособий в правоохранительные органы не направлены.



Директору Центра занятости населения Тарбагатайского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



По факту незаконного получения пособия учреждением в суд направлены исковые заявления о взыскании незаконно полученных денежных средств, инициировано проведение доследственных проверок, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

