Глава Бурятии проголосовал за певицу Бадма-Ханду









Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева

Выступлению артистки дали на шоу наивысшую оценку – 100 баллов.

Конкурс «Новая звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева прошла в полуфинал телеконкурса «Новая звезда» (16+). Эфир передачи состоялся накануне, 17 апреля. После выступления вокалистки из республики зал, а также члены жюри – певицы Зара и Юлия Савичева, аплодировали, стоя.Конкурс «Новая звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.

Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал за певицу Бадма-Ханду Аюшееву, которая участвует в конкурсе «Новая Звезда» на телеканале «Звезда».- Я уже поддержал! И всех земляков тоже прошу. Уважаемые земляки! Наша Бадма-Ханда в эту субботу, 17 апреля в 22.30 на телеканале «Звезда» выступила на всероссийском телевизионном конкурсе «Новая Звезда — 2021». Это музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 сильнейших исполнителей из всех регионов России. Члены жюри звезды музыкального небосклона, председатель – Максим Исаакович Дунаевский, - написал глава региона в соцсети.Он призвал жителей поддержать Бадма-Ханду на таком масштабном конкурсе и проголосовать за неё.- После эфира начнётся СМС-голосование и продлится до конца сегодняшнего! дня. 18 апреля 23.59 часов. Вы сможете отправить не более 20 SMS с 1 номера (за программу). Для того чтобы проголосовать, нужно отправить SMS с кодом NZ 03 на короткий номер 5577. (Только прошу обратить внимание, что смс платные - 20 рублей), - продолжил Алексей Цыденов.«Наша Бадма-Ханда будет сражаться за наш родной край, за честь и доблесть своего региона. Уверен, у неё получится отразить красоту и самобытность нашей Бурятии. Бадма-Ханда, урагшаа!», - добавил он.