 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 апреля

21 апреля

Популярное

В честь 151-го дня рождения Ильича: Какие Ленины в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет подборку фотографий Сергея Тарасенко с памятниками и изображениями Ленина разных лет

Сегодня, 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина.

Конечно, одним из самых известных памятников в столице Бурятии является голова Ленина на площади Советов. Скульптура была отлита на заводе художественного литья имени Е.Ф. Белашовой в городе Мытищи Московской области. Голова была полностью изготовлена из бронзы. Для транспортировки столь внушительного сооружения в Улан-Удэ её разобрали на две части. Распиленные части головы поместили на специальную железнодорожную платформу: целиком памятник весом в 42 тонны не умещался никуда. Хотя сама по себе бронза не такой уж тяжёлый материал, но изделие получилось весьма массивным и объёмным.

Неповторимая его особенность, за что и были неоднократно завоёваны призы конкурсов в Москве, Париже, Монреале – памятник не был специальным образом прикреплён к постаменту, а держится лишь за счёт силы тяжести. В точке крепления голова специально сделана под углом, что позволяет ей буквально «парить» над постаментом. В архитектуре это считается одним из сложных типов сооружений.

Торжественное открытие нового памятника состоялось 5 ноября 1971 года. Ещё больше интересных фактов про знаменитую голову вы можете прочитать здесь.

Авторы проекта - архитекторы Юрий и Георгий Нерода.

151-ый день рождения Ильича отметили в регионе скромно. В шесть утра, перед вылетом в Москву, члены Бурятского отделения КПРФ Виктор Малышенко и Баир Цыренов во главе с лидером коммунистов Бурятии Вячеславом Мархаевым возложили цветы к памятнику Ленина на площади Советов.

Позже у бюста Ленина на Коммунистической коммунисты городских райкомов поздравили друг друга и всех, кто родился в СССР, со 151-ой годовщиной со дня рождения Ильича. Также участники акции возложили гирлянду к памятнику Ленину на главной площади Улан-Удэ, а ветераны партии и труда – красные гвоздики.

В республике также проходил флешмоб. «Возложи цветы к любому памятнику Ленина или прими участие в возложении цветов Владимиру Ильичу 22.04. в 11.00», - предлагалось жителям Бурятии. И здесь перечислялись адреса, где можно поучаствовать в возложении.

Что касается жителей республики, то часть из них вспомнили про день рождения Ильича и упоминают об этом в соцсетях. К примеру, фотограф Ольга Алексеева разыгрывает фотосессию с шоколадкой. Победит тот, кто правильно перечислит, где в Улан-Удэ находятся памятники Ленину на снимках, размещённых в аккаунте фотографа в Instagram. Пока никто из пользователей не угадал полностью, где же всё-таки они размещаются.

Справка:

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.


Ленин памятник хронограф Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Окинском районе Бурятии построят школу на 360 мест
В Окинском районе Бурятии построят школу на 360 мест
Общество, 22.04.2021
Строительство объекта планируется завершить в июле следующего года
Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, 22.04.2021
В знак благодарности добровольцам вручили билеты в музей
Бурятский лама назвал помощь дацанам одной из лучших добродетелей
Бурятский лама назвал помощь дацанам одной из лучших добродетелей
Общество, 22.04.2021
Настоятель дацана рассказал, что все, кто помогал с ремонтом дацана, создали счастливые семьи
В честь 151-го дня рождения Ильича: Какие Ленины в Улан-Удэ
В честь 151-го дня рождения Ильича: Какие Ленины в Улан-Удэ
Общество, 22.04.2021
«Байкал-Daily» представляет подборку фотографий Сергея Тарасенко с памятниками и изображениями Ленина разных лет
Детский омбудсмен Бурятии борется с электронными сигаретами
Детский омбудсмен Бурятии борется с электронными сигаретами
Общество, 22.04.2021
Наталья Ганькина с медиками проведёт прямой эфир в Instagram
В Улан-Удэ во дворах ветеранов выступят «фронтовые бригады»
В Улан-Удэ во дворах ветеранов выступят «фронтовые бригады»
Общество, 22.04.2021
Улан-удэнцы смогут наблюдать за выступлениями с окон и балконов
В Бурятии юные лесники нашли во время уборки ящерицу
В Бурятии юные лесники нашли во время уборки ящерицу
Общество, 22.04.2021
Дети убирались в лесу в местности Сабахай
Жителей Бурятии развеселила «уставшая стоять» остановка
Жителей Бурятии развеселила «уставшая стоять» остановка
Общество, 22.04.2021
Пользователи соревнуются в остроумии по поводу едва не улетевшей остановки
Лучшая донорская династия Бурятии состоит из шести человек
Лучшая донорская династия Бурятии состоит из шести человек
Общество, 22.04.2021
Шесть человек из большой семьи сдают кровь регулярно
В Улан-Удэ сообщили, где проведут воду к частным домам
В Улан-Удэ сообщили, где проведут воду к частным домам
Общество, 22.04.2021
Жителям отдалённых микрорайонов проведут воду к домам
В Улан-Удэ военные вовсю готовятся к параду Победы
В Улан-Удэ военные вовсю готовятся к параду Победы
Общество, 22.04.2021
Также в тренировках участвуют силовики и юнармейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^