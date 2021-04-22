В честь 151-го дня рождения Ильича: Какие Ленины в Улан-Удэ

Сегодня, 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина.
Конечно, одним из самых известных памятников в столице Бурятии является голова Ленина на площади Советов. Скульптура была отлита на заводе художественного литья имени Е.Ф. Белашовой в городе Мытищи Московской области. Голова была полностью изготовлена из бронзы. Для транспортировки столь внушительного сооружения в Улан-Удэ её разобрали на две части. Распиленные части головы поместили на специальную железнодорожную платформу: целиком памятник весом в 42 тонны не умещался никуда. Хотя сама по себе бронза не такой уж тяжёлый материал, но изделие получилось весьма массивным и объёмным.
Неповторимая его особенность, за что и были неоднократно завоёваны призы конкурсов в Москве, Париже, Монреале – памятник не был специальным образом прикреплён к постаменту, а держится лишь за счёт силы тяжести. В точке крепления голова специально сделана под углом, что позволяет ей буквально «парить» над постаментом. В архитектуре это считается одним из сложных типов сооружений.
Торжественное открытие нового памятника состоялось 5 ноября 1971 года. Ещё больше интересных фактов про знаменитую голову вы можете прочитать здесь.
Авторы проекта - архитекторы Юрий и Георгий Нерода.
151-ый день рождения Ильича отметили в регионе скромно. В шесть утра, перед вылетом в Москву, члены Бурятского отделения КПРФ Виктор Малышенко и Баир Цыренов во главе с лидером коммунистов Бурятии Вячеславом Мархаевым возложили цветы к памятнику Ленина на площади Советов.
Позже у бюста Ленина на Коммунистической коммунисты городских райкомов поздравили друг друга и всех, кто родился в СССР, со 151-ой годовщиной со дня рождения Ильича. Также участники акции возложили гирлянду к памятнику Ленину на главной площади Улан-Удэ, а ветераны партии и труда – красные гвоздики.
В республике также проходил флешмоб. «Возложи цветы к любому памятнику Ленина или прими участие в возложении цветов Владимиру Ильичу 22.04. в 11.00», - предлагалось жителям Бурятии. И здесь перечислялись адреса, где можно поучаствовать в возложении.
Что касается жителей республики, то часть из них вспомнили про день рождения Ильича и упоминают об этом в соцсетях. К примеру, фотограф Ольга Алексеева разыгрывает фотосессию с шоколадкой. Победит тот, кто правильно перечислит, где в Улан-Удэ находятся памятники Ленину на снимках, размещённых в аккаунте фотографа в Instagram. Пока никто из пользователей не угадал полностью, где же всё-таки они размещаются.
Справка:
22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.