В Улан-Удэ предложили возвести стадион на крыше школы

Вопрос с пристроем к школе № 17 в Улан-Удэ зашёл в тупик



Четырёхэтажное здание школы № 17, которое находится на Ключевской, 1973 года постройки. Проектная мощность – 900 мест. Однако обучаются здесь 1884 ученика. И это с учётом того, что микрорайон всё больше разрастается.



- Причинами переуплотнения являются строительство многоэтажных домов на микрорайоне, требование законодательства о приёме братьев и сестер учащихся и нежелание перевода в другие образовательные организации в связи с переездом, - объяснил и.о. председателя комитета по образованию Улан-Удэ Валерий Цыбикдоржиев на заседании депутатов Горсовета.



Сейчас назрел вопрос о пристрое – тем более, есть решение суда, по которому надо срочно решать вопрос с переуплотнением в учреждении.



- Имеется решение Октябрьского районного суда от 17 января 2020 года, согласно которому на администрацию города Улан-Удэ возложена обязанность обеспечения финансирования, необходимого для устранения нарушений требований СанПиН школы № 17, в срок до 1 сентября 21 года, а также обязать школу № 17 в части обеспечения площади на одного обучающегося не менее 2,5 квадратных метров в срок до 31 декабря 2022 года, - отметил он.



Однако сложность в том, что пристрой на 250 мест, который снял бы все проблемы, попросту негде возводить.



- С учётом уменьшения на 40% в условиях плотной городской застройки минимальная площадь земельного участка для строительства школы на 250 мест составит 8250 квадратных метров. Смежный земельный участок площадью 2520 квадратных метров для размещения магазина, объектов торговли находится в собственности. Поступило коммерческое предложение по выкупу этого участка, стоимость участка согласно экспертной оценке составила 24 млн 900 тысяч рублей. Источник финансирования на выкуп участка не определён сейчас, - разъяснил Валерий Цыбикдоржиев.



Но даже этого участка в 24,9 млн рублей не хватит: нужно выкупить ещё один участок, цена которого на сегодня неизвестна. «Без доотвода вышеуказанных участков размещение здания школы не представляется возможным», - заявил Цыбикдоржиев.



Как оказалось, над вопросом бьются давно, рассматривая различные варианты его решения – к примеру, перенос некоторых классов в соседние здания и т.д.



- Ирина Юрьевна (директор школы № 17 – прим. ред.) всячески пытается найти разные возможности, мы также обсуждали перенос начальной школы в здание ДОСААФ, но ДОСААФ является федеральной собственностью, поэтому там переговоры очень сильно затянулись и наверняка положительно не решатся. Также помогал Ирине Юрьевне решать вопрос о переводе части учащихся в совместное обучение в корпуса ВСГУТУ, из-за пандемии вопрос остался нерешённым, в том числе возникли вопросы именно по совместному финансированию. То есть ВСГУТУ относится к министерству образования, это федеральный вуз, школа к городу Улан-Удэ, - рассказал Иннокентий Вахрамеев, депутат Народного Хурала.



Вариант – «пойти» по одной из федеральных программ, чтобы выкупить участки – также неприемлем.



- Для того, чтобы выкупить эти участки, нужен источник финансирования. На сегодня те программы, в которых мы участвуем по строительству и ликвидации третьей смены обучения, предполагают само строительство, то есть для вхождения в данные программы, нам нужен земельный участок, соответствующий всем требованиям. Без этого, к сожалению, мы не сможем попасть ни в какую программу, - уточнил и.о. председателя комитета по образованию Улан-Удэ.



На заседании спросили, возможно ли выделение участка в другом месте в Октябрьском районе. И тут тоже ждало разочарование. Выяснилось, что на протяжении трёх лет идёт поиск участков под строительство садов и школ, но таких земель там на сегодня нет.



- Мы вообще в этих частях центральных Октябрьского района, где нам требуется, где есть большая переуплотнённость и большое количество населения, все земельные участки посмотрели. К сожалению, таких земельных участков, на которых возможно строительство либо дошкольного учреждения, либо школы, нет на сегодня. Возможно это только со сносом какого-то ветхого жилья, - отметил Валерий Цыбикдоржиев.



На совещании предложили рассмотреть возможность сделать стадион на крыше школы, а освободившуюся землю отдать под пристрой.



- Комитету по образованию - на основе нашего сегодняшнего заседания взвесьте всю информацию, все предложения, с учётом всех примыкающих земельных участков, которые нужно доотвести. Совместно со школой № 17 примите решение, по какой дорожной карте можем пойти. В принципе, думаю, если работу провести, выход будет в рамках или самой территории школы, или доотвода тех земельных участков, которые не сформированы, – предложил Денис Гармаев, депутат Горсовета.



Здесь посоветовали подумать и о варианте возведения стадиона на крыше, чтобы освободить площадь под пристрой.

