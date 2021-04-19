Улан-удэнка стала «самой классной классной» Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Учительница городской школы №47 победила в республиканском конкурсе классных руководителей



В Улан-Удэ завершился региональный конкурс «Самый классный классный Республики Бурятия - 2021». Мероприятие проходило в очном формате с 15 по 16 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества.



В конкурсе участвовали 27 классных руководителей от всех муниципальных образований республики. Столицу Бурятии представляли победители городского отборочного этапа: Фендриков Владимир Олегович, классный руководитель 11 и 6 классов школы №37, Бальжирова Чимита Ажиповна, классный руководитель 6 класса школы №47; Григорьева Вера Леонидовна, классный руководитель 2 класса школы №25.



В течение двух дней участники защищали воспитательный проект, представляли личный опыт в конкурсе «Новые формы воспитательных практик», приняли участие в работе дискуссионной площадки «Дебаты классных руководителей».



По итогам всех конкурсных испытаний звание «Самого классного классного Республики Бурятия – 2021» завоевала Чимита Бальжирова, представитель школы № 47. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

