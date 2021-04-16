Помощь с высоты: В небе над Улан-Удэ тренировались спасатели

Спасатели отработали прыжки с парашютом и спуски по канату. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ прошла тренировка спасателей. Специалисты выполнили прыжки с парашютом и спуски с вертолёта.



- У нас прошла совместная тренировка с экипажем вертолёта Ми-8 и со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Произвели прыжки с парашютом и спуски с использованием спусковых устройств. Тренировка выполнена. Таким образом прошла отработка профессионального мастерства по десантированию парашютным и беспарашютным способом, - объяснил начальник региональной поисково-спасательной базы в Улан-Удэ Николай Болдохонов.



Погода немного помешала планам спасателей, и поэтому круглые парашюты не были задействованы.



- Сработали «лесниками-арбалетами», то есть крыльями, и выполнили 4 подъёма на спуске, то есть каждая группа выполнила по 2 спуска. Мы парашютно-десантной группой, и ребята наши остальные – спасатели – юридически открылись на этот год, то есть кто выполнил прыжки – по прыжкам, львиная доля людей открылись юридически по спускам. То есть отработали и спуски, и десантирование с вертолёта, - рассказал Андрей Шубин, спасатель первого класса, инструктор парашютно-десантной подготовки Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Региональная поисково-спасательная база выполнила ещё десантирование груза –200-литровой пластиковой бочки. «Прекрасно, удачно всё выполнили», - отметил Шубин.



- Высота спусков сегодня была – от 20 до 30 метров. Для ребят после такого большого перерыва было очень «щекотно», но все справились с задачей. Сейчас мы пойдем на разбор, буду недостатки им указывать, - добавил он.







