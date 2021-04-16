В Бурятии ветерану войны исполнилось 94 года

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

В республике проживают 115 участников и инвалидов Великой Отечественной войны



15 апреля день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Петрович Хлебников, проживающий в Селенгинском районе. Ему исполнилось 94 года.



Как рассказали в минсоцзащиты республики, именинник родился в селе Шарагол Кяхтинского района Бурятской АССР в многодетной семье. Он очень рано лишился матери, а в 1937 году по анонимному доносу арестовали и расстреляли его отца. У Виктора Петровича было трудное детство. Окончив шесть классов, он пошёл работать.



- В армию меня призвали в 1944 году, мне исполнилось 17 лет. Иркутским РВК был призван в Красную Армию. Сразу был отправлен на ускоренные курсы радиотелеграфистов. После окончания меня направили на Забайкальский фронт отделения Краснознаменского полка связи, который принимал участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции, - поделился воспоминаниями ветеран.



Победу Виктор Петрович встретил в составе танковой дивизии Забайкальского фронта.



В послевоенные годы до 1951 года служил в Красной Армии, восстанавливал разрушенное народное хозяйство. За заслуги перед Отечеством награжден: Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.



После демобилизации работал на тонкосуконном комбинате в Улан-Удэ. Далее уехал с рыбопромысловой артелью на остров Ольхон Иркутской области. В 1955 году переехал в Гусиноозёрск. Виктор Петрович всю жизнь проработал шофёром, водил самосвалы, грузовики, автобусы.



В Гусиноозёрске женился на Ольге Александровне. В этом году исполняется 65 лет совместной жизни. Вместе они вырастили и воспитали троих детей. Сейчас у Виктора Петровича и Ольги Александровны семь внуков,14 правнуков.



В этом году наша страна отпразднует 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Бурятии проживают 115 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 3894 участника трудового фронта. 11 жителей республики награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

