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Сельская больница шокировала жителей Бурятии ремонтом и едой

Сельская больница шокировала жителей Бурятии ремонтом и едой
Общество,  Фото:"Аноним 03"
В минздраве заверили, что ремонт больницы будет

Подписчик бурятского паблика «Аноним 03» выложил фотографию своего ужина в Каменской больнице. Больной лежит в отделении терапии. На ужин дали перловку с двумя кусочками хлеба, «третий кусок бонусом дали», поделился недовольный пациент.

«Груша гнилая, на полдник давали. Лежите, поправляйтесь, набирайтесь сил. В 21 веке живём, куда уходят наши налоги!?», - возмущается больной.

В комментариях люди активно обсуждают опубликованный пост, мнения пользователей разделились. Многие позицию автора поста не поддержали: «Нормальный ужин, подлечитесь и лишние кило сбросите (что также важно для здоровья)», «Это нормально. Всегда так кормили в любом отделении больницы. Вы же не в платной частной клинике... чтобы бутеры с икрой наяривать...», «Я дома ем такую же перловку и без хлеба, и мне хорошо! А грушка спелая, самый сок!», «Когда болеешь, на еду смотреть не хочется. А вы, видно, вполне здоровы», «Ну не знаю.... Мама моя лежала три месяца назад там. Питание было хорошее, персонал отличный», «Нормальная еда. Не хотите, не ешьте. Вы на лечении, а не на откормке», «Еда диетическая, привыкли вредную еду есть! Не нравится, езжайте домой!»

Другие же припомнили то, что нередко больные заказывают еду из дома и согласились с недовольным больным: «Что же вы тогда, когда сами лежите в больнице, просите, чтобы вам принесли чего-нибудь вкусненького из дома? Жрите нормальную еду и не требуйте ничего из дома», «Я поддерживаю автора! В 21 веке живём. А условия выживания, как в 1921 году. Обидно и противно!», «Лечебное голодание!», «Лежала в больнице, мне даже гнилую грушу не давали».

Также автор поста к фотографии еды приложил снимки больничных коридоров. Судя по ним, в больнице давно не было хорошего ремонта – линолеум износился, плитка старенькая, а бельё дырявое. Но при этом здесь чисто.






Пользователи Сети предложили снимать здесь ужастики: «Да эту больницу (тяжело назвать больницей) надо как «инвентарь» сдавать для съёмки фильма ужасов. Жесть», «Блин, стыдобень-то какая», «Алексей Самбуевич, помогите больнице! Найдите спонсора!».

За сутки пост набрал более тысячи отметок «мне нравится».

В республиканском минздраве прокомментировали данную ситуацию, сообщив о планируемом ремонте в Каменской больнице.

Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта терапевтического отделения Каменской участковой больницы разработана. В конце марта стартовали торги на сам ремонт, начальная сумма – 19,4 млн рублей. Капитальный ремонт отделения будет проведён этим летом, сообщили в минздраве.

- В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Бурятии в 2021 году запланирован капитальный ремонт 10 медицинских учреждений, - отметили в министерстве здравоохранения.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее родители школы в селе Джида возмутились тем, что учеников кормят разваренными пельменями.


больница
 
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