В Бурятии родителей возмутили слипшиеся пельмени в школе

В школе, где возмущаются родители, их претензии опровергают



В школе в селе Джида в Бурятии детей кормят разваренными пельменями. Об этом заявили родители, их возмущение опубликовано в группе «Джида-инфо. 24/7».



- Можно ли кормить детей в школе пельменями? Которые мало того, что холодные при подачи, да ещё разваренные как клейстер. Больше половины детей в школе не кушают такие пельмени, так как их нужно кушать сразу после того, как сварились. Это происходит в школе села Джида. Просим принять меры! – говорится в обращении.



Также родители заявили, что школьникам выдавали гнилые яблоки и фрукты и даже испорченный йогурт.



Администраторы группы «Джида-инфо» задали вопрос директору Джидинской школы Дарье Базаровой. По её словам, продукты детей школа получает через магазин в селе Петропавловка. Все сертификаты качества продуктов имеются, заверила директор. Она опровергла заявление, что детей могли кормить «просрочкой».



- При получении продуктов, а именно яблоки, мандарины (апельсинов не было) визуальный осмотр осуществляется на наличие гнили или других повреждений. Йогурты все соответствуют срокам хранения. Естественно, посмотреть, что внутри упаковки мы не можем, также мы не можем посмотреть какое яблоко или мандарин внутри, так как их не режем. Дети получают их целиком. Что касается пельменей, то повара накрывают детям перед самой переменой. Порции бывают горячие. Всё питание в школе осуществляется согласно 10-дневному меню, - пояснила Дарья Базарова.



Согласно графику, проходит родительский контроль горячего питания учащихся, заверила директор. Она попросила все претензии озвучивать лично администрации школы с 14:00 до 16:00 в будние дни.

