В непьющем селе в Бурятии преступность упала до нуля

Вот уже пять лет в курумканском селе Улюнхан действует «сухой закон», которым очень довольны сами жители
Пять лет назад по инициативе самих жителей села Улюнхан в Курумканском районе был введён запрет продажи алкогольных и спиртосодержащих изделий. Решение было принято единогласно на сельском сходе, и с 1 июня 2014 года в селе Улюнхан не продаётся алкогольная продукция. Примером был опыт села Алаг-Шулун Окинского района и нескольких сёл других регионов, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Сельское поселение «Улюнхан эвенкийское» - самое отдалённое село Курумканского района, расположено в 84 км от районного центра. От соседнего села Алла отделяет 27 км. В Улюнхане уникальные термальные источники Кучигер и Умхей. Вводя запрет на спиртное, сельчане решили не допускать пьянства на курортах.
- По многовековым религиозным и народным традициям на этих источниках нельзя даже громко разговаривать, ломать ветки деревьев, требуется бережное и почтительное отношение к природе. И уж тем более не допускается распитие спиртных напитков и устраивание шумных посиделок. Эта важная мысль была донесена улюнханцами нам на встрече. Желание жителей сохранить мудрые традиции предков по сбережению здоровья человека и экологии вызывают большое уважение, - говорит главный врач республиканского наркологического диспансера Андрей Михеев.
Что же изменилось за пять лет запрета на алкоголь?
Прежде показатели заболеваемости и смертности населения Улюнхана по причине алкоголя особо не отличались от средних по республике. Теперь же обращаемость в больницы жителей Курумканского района в состоянии алкогольной интоксикации в среднем выросла, в то время как улюнханцев больше по этой причине не госпитализируют.
Администрация Курумканского района рассказала об укреплении личных подсобных хозяйств - увеличилось поголовье коров, лошадей, овец. Сельчане стали чаще заниматься спортом, например, в селе стали популярны скандинавская ходьба и фитнес.
Самое удивительное – преступность в селе упала до нуля. В селе также больше нет преступлений и несчастных случаев по причине алкоголя, нет отравлений, дети защищены от бытового пьянства.
Опрос жителей Улюнхана (опросили 40 человек старше 18 лет) показал, что местные жители довольны своим «сухим законом».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым. Было решено принять программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни.
В непьющем селе в Бурятии преступность упала до нуля
Общество, Фото:
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