 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 сентября

13 сентября

Популярное

Село в Бурятии решило отказаться от продажи алкоголя

Село в Бурятии решило отказаться от продажи алкоголя
Общество,  Фото:пресс-служба РЦМП
Новая территория трезвости появится в Мухоршибирском районе

11 сентября во всероссийский день трезвости в селе Бом Мухоршибирского района Бурятии прошёл круглый стол по внедрению «Территории трезвости» на селе. Местные жители приняли решение отказаться от продажи алкоголя в своём поселении. В этом решении земляков поддержала администрация района, а также республиканский центр медицинской профилактики и республиканский наркологический диспансер.

На круглом столе были представлены результаты анализа смертности от внешних причин в селе Бом за 8 месяцев этого года. Исходя из полученных данных, участники отметили, что в большинстве случаев смертность от внешних причин связана с употреблением алкоголя.

Сельчанам рассказали о планах по внедрению территории трезвости, его преимуществах, положительных результатах в сёлах республики, запретивших продажу алкоголя, а также дали рекомендации по дальнейшему продвижению программы. Кроме этого, им напомнили о последствиях потребления психоактивных веществ и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра медицинской профилактики.
алкогольные напитки трезвость Бурятия Мухоршибирский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье худшая динамика заболеваемости коронавирусом в ДФО
В Забайкалье худшая динамика заболеваемости коронавирусом в ДФО
Общество, 14.09.2020
Жители края стали тяжелее переносить это заболевание
В Бурятии откроется дворец Будды Ваджрадхары и 9 ступ
В Бурятии откроется дворец Будды Ваджрадхары и 9 ступ
Общество, 14.09.2020
Мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в Янгажинском дацане
Супруги из США исполнили бурятскую песню
Супруги из США исполнили бурятскую песню
Общество, 14.09.2020
Пользователи восхитились исполнением «Тоонто Нютаг»
В Улан-Удэ для населения открыли бассейн ФСК
В Улан-Удэ для населения открыли бассейн ФСК
Общество, 14.09.2020
Любители плавания смогут попасть в бассейн только по записи
Идущий пешком по России путешественник побывал в Бурятии
Идущий пешком по России путешественник побывал в Бурятии
Общество, 14.09.2020
Пешего путешественника удивило отсутствие мусора в одном из городов Бурятии
В Бурятии раскинут 376 тысяч доз вакцины от бешенства для лис
В Бурятии раскинут 376 тысяч доз вакцины от бешенства для лис
Общество, 14.09.2020
Вакцину раскладывают в окрестностях Улан-Удэ и районах республики
В Бурятии алиментщице назначили исправительные работы
В Бурятии алиментщице назначили исправительные работы
Общество, 14.09.2020
Женщина накопила долг по алиментам на сумму более 50 тысяч рублей
Отопительный сезон в Улан-Удэ стартует 15 сентября
Отопительный сезон в Улан-Удэ стартует 15 сентября
Общество, 14.09.2020
Тепло в дома улан-удэнцев будут давать постепенно
Байкальские спасатели собрали 70 мешков мусора
Байкальские спасатели собрали 70 мешков мусора
Общество, 14.09.2020
Уборка прошла в бухте Базарная
В Бурятии ожидаются продолжительные дожди
В Бурятии ожидаются продолжительные дожди
Общество, 14.09.2020
Вновь объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии отменили «Кросс наций», но оставили чемпионат по боксу
В Бурятии отменили «Кросс наций», но оставили чемпионат по боксу
Общество, 14.09.2020
Также не стали отменять республиканский праздник национальных видов спорта
Иркутские пожарные отремонтировали квартиру ветеранов
Иркутские пожарные отремонтировали квартиру ветеранов
Общество, 14.09.2020
Пожарные работали в свободное от службы время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^