Новая территория трезвости появится в Мухоршибирском районе
11 сентября во всероссийский день трезвости в селе Бом Мухоршибирского района Бурятии прошёл круглый стол по внедрению «Территории трезвости» на селе. Местные жители приняли решение отказаться от продажи алкоголя в своём поселении. В этом решении земляков поддержала администрация района, а также республиканский центр медицинской профилактики и республиканский наркологический диспансер.
На круглом столе были представлены результаты анализа смертности от внешних причин в селе Бом за 8 месяцев этого года. Исходя из полученных данных, участники отметили, что в большинстве случаев смертность от внешних причин связана с употреблением алкоголя.
Сельчанам рассказали о планах по внедрению территории трезвости, его преимуществах, положительных результатах в сёлах республики, запретивших продажу алкоголя, а также дали рекомендации по дальнейшему продвижению программы. Кроме этого, им напомнили о последствиях потребления психоактивных веществ и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра медицинской профилактики.
Село в Бурятии решило отказаться от продажи алкоголя
Общество, Фото:
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