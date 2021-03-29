Эрика Малащенко уступила будущей чемпионке
26-28 марта в Московском центре боевых искусств прошло первенство России по киокушинкай среди юношей и девушек 12-13, 14-15 и лет и юниоров и юниорок 16-17 лет.
Бурятию представляла Эрика Малащенко. Она завоевала бронзовую медаль первенства России возрастной категории среди девушек 14-15 лет, в весовой категории 55 кг.
- Одержала уверенные три победы, в четвёртом бою уступила нынешней чемпионке России, Арифавой Найле (Крым), - сообщается на странице karate_o3.
Бронзу Эрика разделила со спортсменкой из Пермского края Ксенией Черепановой. Первое и второе места заняли Найле Арифова из Крыма и Валерия Ганина из Мордовии.
В прошлом году на соревнованиях в Иркутске Эрика заняла первое место.
Каратистка из Бурятии завоевала бронзу первенства России
Общество, Фото:
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