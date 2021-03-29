В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 56 человек

Коронавирус вплотную подобрался к отметке в 36 тысяч
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус обнаружили у 56 человек. Из них большинство (44 человека) обратились к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные и те, кого обследовали с профцелью.
Ситуация с заболеваемостью сейчас опасений не внушает. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 заболевших. В 20-х числах марта начали фиксировать цифры, как до второй волны коронавируса, чтобы была осенью. В последнее время показатели стабильно снижались, на прошлой неделе впервые за долгий период они упали ниже отметки в 60 новых заражённых. Так, 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58, накануне +59, а сегодня +56.
Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии на сегодняшний день достигло 35 953. Из них 54% (19 064) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 34 236 человек, или 95%. Накануне вылечились всего 13 пациентов, что намного меньше обычного.
По-прежнему ни один новый день не обходится без летальных исходов. За сутки скончались ещё два человека. Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 779 больных коронавирусом.
В стационарах республики сегодня лечится 521 пациент с коронавирусной инфекцией (вчера было 506), в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 357. В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65-ти – 17).
Занятость коечного фонда выросла до 71%.
Амбулаторное лечение проходят 417 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 1182 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», режим ограничений в Бурятии ожидаемо продлили до конца апреля. При этом дано послабление для молодожёнов - на регистрации браков разрешили звать гостей.
На прошлой неделе главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью на годовщину выявления первого больного коронавирусом. В том числе Ханхареев объяснил, что отмена масочного режима зависит от количества вакцинированных.
Президент Путин не исключает снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета.
На днях коронавирус унёс жизнь опытной медсестры отделения гастроэнтерологии республиканской клинической больницы Светланы Будаевой.
В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 56 человек
Общество, Фото:
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