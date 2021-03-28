Одно время молодожёны женились вовсе без гостей
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии приняли решение о продлении режима ограничительных мероприятий до 30 апреля. По-прежнему действует режим самоизоляции для пожилых, масочный режим, запрет на банкеты в ресторанах.
При этом введено послабление, касающееся свадеб. Управление ЗАГС Бурятии возобновляет регистрацию браков с гостями. Количество участников будет зависеть от вместимости залов в ЗАГСах.
- На церемонии бракосочетания могут присутствовать столько гостей, сколько вмещает зал с условием соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 метров, - поясняют в республиканском оперштабе.
Прошлой весной, когда коронавирус только начинал в Бурятии своё шествие, какое-то время браки вовсе не заключались. ЗАГСы регистрировали только рождения и смерти. Без свадеб прошёл практически весь апрель 2020-го. Затем разрешили регистрацию браков, однако без приглашённых гостей. Осенью пошли на очередное послабление – разделить торжественный миг с молодожёнами разрешили четырём их гостям. И вот теперь, свадьбы практически вернулись к полным залам.
В Бурятии разрешили регистрации браков с гостями
Общество, Фото:
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