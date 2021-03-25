Главный санврач Бурятии пояснил, когда отменят масочный режим

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Власть, 
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью на годовщину выявления первого больного коронавирусом

Ровно год назад был получен первый положительный результат на COVID-19 у жителя Бурятии. Некоторые итоги борьбы с COVID-19 подвел главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

- Да, действительно, сегодня ровно год, как в республике появился COVID-19. Я помню этот день. У нас шло совещание с Москвой в режиме видеоконференции, и в это время мне пришло смс-сообщение о получении положительного результата одной из проб.

На тот момент мы понимали, что это неизбежно. Это было лишь дело времени. Для нас важным было оттянуть момент, чтобы успеть подготовить лечебные учреждения для приема больных, развернуть обсерваторы, создать запасы средств индивидуальной защиты. Мы совместно с правительством Бурятии, совместно с министерством здравоохранения провели большую подготовительную работу.

- Как протекал эпидпроцесс? Были ли какие-то особенности?

- Эпидпроцесс в республике не был особенным. Постепенный подъём заболеваемости, который мы наблюдали в начале, позволил нам оказывать своевременную помощь всем пациентам. Наша задача была активно выявлять всех заболевших, установить источник заболевания и изолировать контактных лиц. За весь период специалисты Роспотребнадзора выдали более 120 тысяч постановлений об изоляции.

 - А как налаживалась работа по лабораторной диагностике?

- Лабораторная диагностика заболевания очень важна для проведения противоэпидемических мероприятий. С самого начала вся нагрузка легла на вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Можно сказать, мы все делали «с нуля». Практически ежедневно проводились семинары, обучающие курсы. Вирусологи работали круглосуточно, и все время контролировалось наличие тест-систем.

 - Осенью был резкий подъём. Ожидаемо?

- Да, осенью в связи с наступлением сезона заболеваемости ОРВИ, с формированием детских и трудовых коллективов, мы наблюдали резкий подъем заболеваемости COVID-19. Это было ожидаемо. И это наблюдалось не только в республике, но и по всей стране, и в мире.

 - Какие выводы вы сделали для себя после года борьбы с COVID-19?

- Никто из ныне живущих не был свидетелем пандемии. Последняя подобная пандемия – пандемия гриппа, так называемая «испанка», была в начале XX века. Мы, как эпидемиологи и санитарные врачи, про пандемию знали только из учебников. А тут наяву с ней столкнулись и сразу в бой!

В период COVID-19 наша служба неимоверно мобилизовалась. Все отделы оперативно между собой взаимодействовали, никто не оставался в стороне. Все мы работали как один цельный механизм. И это несмотря на напряжённый график работы, усталость, ведь приходилось работать сутками. Но тем не менее, не считаясь с личным временем, сотрудники службы с риском для своего здоровья шли исполнять свой профессиональный долг.

- Сергей Степанович, как вы считаете, чему научил нас COVID-19?

- COVID-19 скорее не научил нас, а напомнил нам о самом главное – здоровье превыше всего. Это самое ценное, чего не купишь.

Он напомнил нам простые давно известные правила, такие, как «чистота рук – залог здоровья». Ведь у нас в республике за время действия всех ограничений не регистрировались групповые заболевания. В республике отмечается снижение заболеваемости по более, чем 40 ноозоформам, среди которых и группа кишечных заболеваний.

- Третья волна в Европе пошла. Чего ждать нам?

- Нам сейчас не следует расслабляться. Это самое главное. В целом снижение общей заболеваемости идёт. Но нас настораживает, что не уменьшается число тяжело больных пациентов. Поэтому только соблюдение всех мер профилактики, сохранения всех противоэпидемических мероприятий, формирование коллективного иммунитета путём вакцинации позволит нам не допустить третью волну в республике.

- Когда ждать снятия масок?

- Как раз-таки, когда будет сформирован коллективный иммунитет, то есть при достижении уровня привитости населения в 60% от подлежащих вакцинации.

- Что хорошего мы должны сохранить для себя в после пандемии?

- Здесь ответ прост и очевиден: Заботу о близких, заботу о здоровье и соблюдение гигиенических норм.
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