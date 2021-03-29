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Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета

Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета
Власть, 
Для снятия ограничений нужно сформировать коллективный иммунитет

Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об отмене ограничений.

Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку.

- Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя, — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Путин заявил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надежные и безопасные, передаёт РИА Новости.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий по COVID-19 продлили до конца 30 апреля.
Путин коронавирус
 
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