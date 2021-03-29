В Бурятии умерла от коронавируса опытная медсестра

Общество, Фото: предоставлено РКБ имени Семашко

Светлана Будаева скончалась на 64-м году жизни



26 марта на 64-м году жизни умерла медицинская сестра отделения гастроэнтерологии республиканской клинической больницы Светлана Николаевна Будаева. В медучреждении сообщили, что медсестра скончалась от коронавируса.



- Не можем осознать и принять эту горечь утраты, что нет с нами дорогого, замечательного, доброго, порядочного человека, грамотного профессионала, преданного своему делу, всегда готового оказать помощь в любой сложившейся ситуации, нашей горячо любимой Светланы Николаевны. Такой она запомнится в наших сердцах навсегда, всем нам. Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате, - говорят представители РКБ имени Семашко.



Свою трудовую деятельность Светлана Николаевна начала санитаркой приёмного покоя травматологического отделения республиканской клинической больницы имени Семашко в 1976 году.



В том же году поступила на фельдшерское отделение Улан-Удэнского медицинского училища и в 1979 году его успешно окончила. По распределению была направлена в стоматологическое отделение республиканской клинической больницы. Работала постовой, процедурной, перевязочной, санационной медицинской сестрой.



В 1983 году прошла обучение и получила специализацию «Операционное дело» и была переведена на должность операционной медицинской сестры.



В 1992 по 2000 годы была назначена старшей медицинской сестрой стоматологического отделения. За этот период Светлана Николаевна создала дружный, сплочённый и профессиональный коллектив единомышленников, оказывающих качественную специализированную стоматологическую помощь населению Бурятии.



В 2001 году была переведена на работу в гастроэнтерологическое отделение больницы.



За все годы работы в отделении она проявляла себя только высококлассным, эрудированным специалистом, обладала красивым почерком, феноменальной памятью, всех пациентов запоминала и называла по имени и отчеству. Передавала свои знания и опыт молодым сёстрам.



За годы работы Светлана Николаевна сумела завоевать авторитет и уважение среди коллег и пациентов своей работоспособностью и высокими человеческими качествами. Многие годы была наставником молодых медицинских сестёр. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива и больницы. Была комсоргом, профоргом отделения. На протяжении многих лет была членом профкома больницы. Признана лучшей медицинской сестрой терапевтического профиля. Являлась номинантом конкурса «За вклад в развитие сестринского дела РКБ имени Н.А. Семашко» как достойный и опытный наставник молодых медицинских сестёр. Была отмечена грамотами и благодарностями больницы. Награждена почётной грамотой рескома профсоюзов медицинских работников, почётной грамотой минздрава Бурятии, почётной грамотой Народного Хурала республики.

