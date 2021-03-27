В Бурятии до конца апреля продлили режим ограничений







- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- при посещении любых зданий, помещений, в том числе автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

- при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.



Решение о проведении культурных, спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей принимается при согласовании с эпидемиологической службой на основе текущей эпидобстановки.



Предприятия общепита продолжают работу при условии окончания работы не позже 24:00 часов и рассадки за одним столом не более 4 человек без учёта детей.



Кафе и ресторанам запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.



Управление ЗАГС Бурятии возобновляет регистрацию браков с гостями. Количество участников будет зависеть от вместимости залов. И на церемонии бракосочетания могут присутствовать столько гостей, сколько вмещает зал с условием соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 м.



Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо:

В Бурятии до 30 апреля включительно продлён режим ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19. Решение принято на заседании республиканского оперативного штаба.- С учётом текущей эпидемиологической обстановки в республике, и в связи с тем, что иммунная прослойка населения пока что недостаточна, считаем необходимым продлить на месяц действующие ограничения. На сегодня в Бурятии коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Несмотря на тенденции к снижению показателей в целом по республике, в некоторых районах всё еще отмечается высокий уровень заболеваемости, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.Лица, имеющие хронические заболевания, течение которых может осложниться при присоединении вируса COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и неработающие жители Бурятии в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто прошел вакцинацию. Работающие люди этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию, по согласованию с работодателем переводятся на дистанционную работу.Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 м. при нахождении в общественных местах, а также масочного режима.