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В Бурятии до конца апреля продлили режим ограничений

В Бурятии до конца апреля продлили режим ограничений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В некоторых районах отмечается высокий уровень заболеваемости

В Бурятии до 30 апреля включительно продлён режим ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19. Решение принято на заседании республиканского оперативного штаба.

- С учётом текущей эпидемиологической обстановки в республике, и в связи с тем, что иммунная прослойка населения пока что недостаточна, считаем необходимым продлить на месяц действующие ограничения. На сегодня в Бурятии коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Несмотря на тенденции к снижению показателей в целом по республике, в некоторых районах всё еще отмечается высокий уровень заболеваемости, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Лица, имеющие хронические заболевания, течение которых может осложниться при присоединении вируса COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и неработающие жители Бурятии в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто прошел вакцинацию. Работающие люди этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию, по согласованию с работодателем переводятся на дистанционную работу.

Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 м. при нахождении в общественных местах, а также масочного режима. 

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо:

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;
- при посещении любых зданий, помещений, в том числе автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;
- при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

Решение о проведении культурных, спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей принимается при согласовании с эпидемиологической службой на основе текущей эпидобстановки.

Предприятия общепита продолжают работу при условии окончания работы не позже 24:00 часов и рассадки за одним столом не более 4 человек без учёта детей.

Кафе и ресторанам запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.

Управление ЗАГС Бурятии возобновляет регистрацию браков с гостями. Количество участников будет зависеть от вместимости залов. И на церемонии бракосочетания могут присутствовать столько гостей, сколько вмещает зал с условием соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 м.

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