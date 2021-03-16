Презент подарил глава района
В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» жительнице Баргузинского района Бурятии глава района Михаил Мишурин вручил подарок, пишет группа «Баргузин-инфо. 24/7».
Судя по фото, женщине подарили бизиборд и коробку конфет.
Бизиборд – это игровая доска, которая не просто развивает мелкую моторику, но ещё и позволяет с малого возраста ознакомиться с предметами быта, получить навыки самообслуживания. На доске чаще всего располагают замки, шестерёнки, магниты, выключатели и многое другое.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее воспитаннице центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе Бурятии подарили собственную ультрафиолетовую лампу для маникюра.
Жительнице Бурятии вручили подарок мечты - бизиборд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Было разыграно 43 комплекта наград
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей байкальского льда
Молодые водители беспокоят сельчан круглые сутки
Велосипедист проедет по льду Байкала более 600 километров
Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам
По фенольному озеру проходит госэкспертиза
В мэрии Улан-Удэ констатировали, что горожане расслабились
Закончившийся чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии ещё долго будут вспоминать. Безупречная организация, высокие гости, эмоциональные болельщики. Случился большой праздник спорта и теперь можно подвести некоторые итоги
Женщины пробежали на один километр меньше, чем мужчины
Родители погибших в Чечне молодых людей поблагодарили за помощь
Студенты стали участниками проекта «Автотрезвость»
Арюна Тардис удивила креативным нарядом
Заболеваемость коронавирусом в республике снижается
В прошлом году поступило 69 сообщений
Опытные таёжники не смогли вернуться из леса из-за талой воды на реке и болезни