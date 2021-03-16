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Жительнице Бурятии вручили подарок мечты - бизиборд

Жительнице Бурятии вручили подарок мечты - бизиборд
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо. 24/7»
Презент подарил глава района

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» жительнице Баргузинского района Бурятии глава района Михаил Мишурин вручил подарок, пишет группа «Баргузин-инфо. 24/7».

Судя по фото, женщине подарили бизиборд и коробку конфет.

Бизиборд – это игровая доска, которая не просто развивает мелкую моторику, но ещё и позволяет с малого возраста ознакомиться с предметами быта, получить навыки самообслуживания. На доске чаще всего располагают замки, шестерёнки, магниты, выключатели и многое другое.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее воспитаннице центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе Бурятии подарили собственную ультрафиолетовую лампу для маникюра. 
 
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