Подарок девочке вручил глава района
Воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе Бурятии участвовала в благотворительной акции «Ёлка желаний». Девочка загадала свою давнюю мечту - собственную ультрафиолетовую лампу для маникюра.
Подарок издалека передал глава района Василий Смолин, поздравив воспитанницу центра.
За время проведения акции исполнено 7950 желаний жителей страны, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».
- Желаем всем верить в чудеса, они имеют свойство сбываться, - заключили в группе.
Мечты сбываются: В Бурятии сироте подарили лампу для маникюра
Общество, Фото:
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