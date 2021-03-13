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Мечты сбываются: В Бурятии сироте подарили лампу для маникюра

Мечты сбываются: В Бурятии сироте подарили лампу для маникюра
Общество,  Фото:pixabay.com
Подарок девочке вручил глава района

Воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе Бурятии участвовала в благотворительной акции «Ёлка желаний». Девочка загадала свою давнюю мечту - собственную ультрафиолетовую лампу для маникюра.

Подарок издалека передал глава района Василий Смолин, поздравив воспитанницу центра.

За время проведения акции исполнено 7950 желаний жителей страны, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».

- Желаем всем верить в чудеса, они имеют свойство сбываться, - заключили в группе.
 
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