Мечты сбываются: В Бурятии сироте подарили лампу для маникюра

Подарок девочке вручил глава района



Воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе Бурятии участвовала в благотворительной акции «Ёлка желаний». Девочка загадала свою давнюю мечту - собственную ультрафиолетовую лампу для маникюра.



Подарок издалека передал глава района Василий Смолин, поздравив воспитанницу центра.



За время проведения акции исполнено 7950 желаний жителей страны, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».



- Желаем всем верить в чудеса, они имеют свойство сбываться, - заключили в группе.

