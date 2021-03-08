Геммолог Дугарма Шаракшинова: «Я всегда верю в чудо»

Существуют профессии, которые притягивают внимание возможностью прикоснуться к природе, чтобы просто любоваться. Одной из таких специальностей является профессия геммолога, представители которой изучают природные богатства, рождённые в недрах Земли и украшавшие короны шахов, царей или королей.



Тонкостями своего увлечения, которое превратилось в дело жизни, с «Байкал-Daily» поделилась эксперт-геммолог «Забайкальского горнорудного предприятия» Дугарма Шаракшинова.



Путеводная звезда геологов



- Дугарма Баясхалановна, как вы решили связать свою жизнь со специальностью геолога? Кто стал вашим наставником в профессии?



- В советское время в Бурятии было много геологических партий, в Еравнинском, Кижингинском районах. Мой папа работает инженером-буровиком, и мы всю жизнь мотались – другого слова и не подобрать – по геологическим партиям. В 1980-е – середине 1990-х они начали закрываться одна за другой, и мы всё время переезжали, когда та или иная партия прекращала свою работу. Я с детства жила в геологических посёлках, нашу семью окружала братия геологов.



Хотя я в детстве не думала, что стану геологом, но при поступлении в Бурятский филиал Новосибирского государственного университета вслед за сестрой у меня взгляд буквально зацепился на отделении геологии. И я поступила – мне всё-таки было близко всё, что связано с этой наукой.



Когда я приехала молодым специалистом «Бурятзолота» в Муйский район, в посёлке Ирокинда стояла Тулуинская геологоразведочная партия. Меня встречал главный геолог Перевозников Андрей Анатольевич. Это необычайно добрый человек, опытный специалист. И он стал для меня главным наставником: Андрей Анатольевич показал мне от и до наиболее важные моменты в деятельности геолога буровых работ. Как нужно описывать, осматривать камень, что должно учитывать, как делать контрольный замер. Причём, все эти премудрости Андрей Анатольевич преподнёс мне так, что я осталась в восторге от своей будущей работы. Я с большим уважением отношусь к Андрею Анатольевичу, до сих пор мы поддерживаем тёплое общение, хотя «Бурятзолото» уже давно прекратило свою деятельность.



- Как вы, будучи экспертом-геологом по золоту, приняли решение начать работу с драгоценными камнями и минералами?



- После закрытия «Бурятзолота» весь геологический отдел компании, по сути, остался не у дел. И мы практически тем же составом перешли на другое предприятие. Спустя время нашему старшему геологу поступило предложение о работе в ЗГРП и он мне предложил: «Не хочешь ли ты попробовать что-то новенькое?». И, действительно, для меня нефрит на тот момент был в диковинку – я до этого даже не знала, что он есть.



Сияние чистоты



- Чем вас привлекает нефрит?



- Просто я люблю свою геологическую работу, а нефрит стал для меня новым витком в профессии. Для меня всегда очень интересно исследовать что-то новое, и я с удовольствием начала изучать тонкости, связанные с этим неповторимым минералом.



Сейчас моя основная деятельность – геммологическая экспертиза, я должна оценить характеристики нефрита, качество и его пригодность для дальнейшей обработки. Рассматривая образцы под бинокуляром, подмечаешь неповторимую структуру камня и пытаешься отыскать наилучший экземпляр. Важно понять по первым поисковым признакам, что в данных вмещающих породах действительно содержится нефрит высокого качества.



Этот минерал неповторим: с разными примесями, разных оттенков, некоторые экземпляры трудно поддаются полировке, но есть и просто отличные образцы, чистые, без трещин, как белый нефрит, который считается ювелирного качества. Такой камень высоко ценим китайцами. Белый нефрит в Поднебесной империи – это символ чистоты, достатка, молодости, здоровья. А вот камни салатовых оттенков не очень ценны – у них неоднородная структура, имеются различные примеси. Если рассматривать камень с помощью специального оборудования, можно разглядеть его структуру, плотность и другие показатели.



- Много ли в Бурятии экспертов-геммологов?



- Я ещё не встречала специалистов-геммологов, которые непосредственно занимаются нефритом. На сегодня, кроме геологов, ведущих научную деятельность, только геммологи могут дать профессиональную характеристику качества найденного образца.



- Что вы ощутили, когда в первый раз нашли нефрит? Каков он в природе?



- Первый раз я обнаружила гальку нефрита в ручье Прозрачный. Тогда, помню, нам дали маршрут и сказали настроить GPS: «Пройди по ручью и посмотри, сможешь ли ты работать с GPS?».



Я пошла и буквально тут же, подняв первый приглянувшийся камень, осмотрев его, подумала – это нефрит. Я тогда не знала, как он выглядит в природе. Я его принесла и спрашиваю – это точно нефрит? И мне говорят: «Да, действительно!». Это был удачливый поход.



«За туманом и за запахом тайги…»



- Наверняка, случались какие-то необычные истории, связанные с работой на предприятии?



- В первый год моей работы на Забайкальском горнорудном предприятии в поисковом отряде мы с коллегами-геологами прокладывали новые маршруты, занимаясь поисками залежей камня на поверхности земли. Когда мы парами – геолог и рабочий – выходили в поисковые маршруты, часто встречали следы медведей. Для меня это было очень страшно!



Мне всё время говорили: «Смотри, вот свежий след медведя! Зверь прошёл 20 минут назад!». Я – на нервах: «Я не пойду в маршрут, не хочу!».



Тогда я была единственной девушкой в поисковом отряде, и ребята меня поддерживали: «Дугарма, ничего страшного, мы с тобой, надо идти!».



Проходя весь маршрут – а это до 12 километров в одну сторону и потом ещё столько же обратно, до лагеря, – мы по пути всё время стучали молотками, чтобы отпугнуть диких зверей, и это, скажу я вам, прибавляло адреналина в кровь! В тайге на каждом шагу встречаются дикие животные, иной раз кабарга из кустов выскакивает, и ты от всего шарахаешься! Это было необычайно!



- Каков для вас самый необычный подарок от коллег?



- Когда я работала в «Бурятзолото» геологом «на поверхности» в Ирокинде, коллеги, которые работали под землёй, в штольнях, однажды принесли мне друзу кварца – кристаллы в форме цветочка. Это был весьма милый, красивый и запоминающийся подарок. С тех пор, когда я распиливаю камень, пытаюсь найти какие-то очертания знакомых предметов. Вот, например, этот камень похож на ягоду – клубнику. Сам камень показывает нам свои красоты.



- Работа на ЗГРП имеет свою неповторимую атмосферу. В чём её значимость для вас?



- Я просто люблю свою профессию, несмотря на все недостатки жизни геолога. Это и постоянная работа «в полях», отсутствие элементарных удобств, многодневные поездки порой в самые отдалённые уголки Бурятии и других регионов, многомесячное отсутствие дома, длительная разлука с семьёй, но, с другой стороны, это неповторимая атмосфера походов, ни с чем не сравнимая романтика экспедиций, когда ты и твои коллеги становитесь, по сути, дружной семьёй, и твои товарищи придут на помощь в любых ситуациях. Когда ты сидишь у костра, чувствуешь дыхание первозданной природы, тебя окружает тайга, а над головой сверкают звёзды – это не передать словами!



Когда ждут дома



- Когда вы уезжаете в длительную экспедицию, как относятся к этому ваши домашние – муж, родственники, друзья?



- Вообще говоря, мы с мужем познакомились как раз таки, когда работали на Севере: он трудился на руднике, а я – в Тулуинской геологоразведочной партии. Я искала золотые запасы, а он их добывал. Поэтому он, как никто другой, знает всё о тонкостях профессии геолога, всей геологоразведочной и добычной деятельности. И сейчас, когда у нас семья, двое детей, супруг спокойно относится к моим командировкам. Он видит и понимает, что мне нравится эта работа, что другую я уже не приемлю, а может быть, не умею делать ничего другого, кроме как осматривать камни (смеётся). Я уверена в своём муже: он остаётся с детьми, и, когда я «в полях», дом полностью на его плечах.



Родственники, конечно, уже привыкли. А в начале моей карьеры геолога меня очень сильно поддержала моя мама.



Представляете – молодая девчонка уехала совсем одна на Север, непонятно куда, так далеко от дома. Там, конечно, были ужасные условия проживания, для меня в то время и вовсе неприемлемые.



Была куча бытовых неудобств, порой приходилось буквально жить на буровых станциях – всё осматривать, учитывать, следить, документировать. И морально мне было непросто находиться одной, когда вокруг одни мужчины. Это было неудобно во всех отношениях. Почти в каждом письме я жаловалась маме, что не хочу работать геологом. Первый месяц я тем и занималась, что слёзно умоляла: можно ли мне сменить профессию, пока ещё не поздно?!



Но мама меня мудро убеждала: «Ты сама выбрала эту профессию, и надо просто набраться терпения, ведь тебе нравится, чем ты занимаешься. И другой профессии ты просто не сможешь принять – тебе будет неинтересно. Я же вижу, что тебе по душе твоя специальность. Потерпи немного!».



И, действительно, через месяц-два я нашла себя в работе, влилась в коллектив, и всё прочее стало для меня не таким уж важным. Потому что геологическая братия привыкла всегда держаться вместе: мы тесно общаемся семьями, у меня немало друзей-коллег. Я полюбила свою профессию.



Быть всегда прекрасной



- Дугарма Баясхалановна, что такое для вас 8 Марта?



- 8 марта ассоциируется у меня с началом весны – вот она должна начаться здесь и сейчас. С каждым днём становится теплее, оживает природа, это её пробуждение. Когда ты видишь изменения в природе, у тебя поднимается настроение.



С другой стороны, с наступлением весны прибавляется работы – мы начинаем готовиться к поисковому полевому сезону, а это дополнительные заботы и намечающаяся разлука с семьёй.



- Верите ли вы в весеннее чудо? Ваши пожелания коллегам-женщинам.



- Вообще, я всегда живу с верой в чудо, независимо от времени года. Если в жизни нет места даже маленьким, самым простым, чудесам, становится неинтересно, не так ярки эмоции. А когда наоборот, ты постоянно на позитиве.



Конечно, у нас коллектив по преимуществу мужской, но своим девочкам хочу искренне пожелать, чтобы они всегда были прекрасны, красивы, а жизнь их наполнялась яркими эмоциями и в душе царила весна!



Справка:



Шаракшинова Дугарма Баясхалановна родилась в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. После окончания средней школы в селе Гунда в 1994 году поступила в Бурятский филиал Новосибирского государственного университета. По специальности геолог. После окончания курсов повышения квалификации в 2019 году получила диплом эксперта-геммолога.



Геммолог – высококвалифицированный специалист, изучающий состав и свойства минералов и драгоценных камней. Кроме того, он может с лёгкостью проверить подлинность драгоценных камней, как с помощью специальных инструментов, так и «на глаз», а также дать точную экспертную оценку минералу.



