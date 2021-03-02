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В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю

В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
Общество,  Фото:страница Александра Эрдынеева
Александр Эрдынеев умер, выходя из учебного корпуса

Жители Бурятии в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким преподавателя БГУ, доцента, кандидата филологических наук Александра Эрдынеева. Как сообщал «Байкал-Daily», он скончался 1 марта в центре Улан-Удэ, на Театральной площади, возле нового корпуса вуза. Сердце преподавателя остановилось, когда он выходил из учебного заведения.

Александр Эрдынеев был преподавателем английского языка, доцентом кафедры иностранных языков Института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций, в последнее время работал в колледже БГУ.

Панихида пройдёт в пятницу, 5 марта, в 13:40 часов по ул. Пирогова, 7а. об этом сообщил в Facebook телеведущий Батодалай Багдаев. Жители выражают под постом соболезнования родным преподавателя БГУ. В том числе слова соболезнований оставили депутат Игорь Марковец, бизнесмен Зоригто Саханов и многие, кто лично знал Александра Эрдынеева. О нём пишут:

«Из городских бурятских парней. Начитанный, эрудированный, и с добротой по-деревенски»

«Ушёл из жизни замечательный человек. Педагог с большой буквы, друг нашей семьи Эрдынеев Александр Цырендоржиевич. Александр Цырендоржиевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры, преподаватель английского языка БГУ. ЧЕЛОВЕК творческий, глубоко мыслящий, с аналитическим складом ума, выпустил несколько сборников рассказов. Мы с большим интересом читали его произведения. Саша, как мы обычно звали в кругу друзей, отличный семьянин, заботливый супруг нашей Даримы Дабаевны, опора двум своим сыновьям и внукам. До слез жалеем и глубоко скорбим по поводу преждевременного ухода Саши»

«Светлая память»

«Соболезную, очень жаль. Замечательный педагог и человек. Ом Мани Пад Мэ Хум!»

«Искренние соболезнования семье и родным. Очень часто общались в последнее время, были в курсе дел, мечтали встретиться. Алекс радовался жизни, рассказывал об успешной операции на глазе, делился рабочими и творческими планами, мечтал быть в Антологии писателей Бурятии, рассказывал о даче и своих внуках (а их у него 7). Слезы наворачиваются при известии о кончине моего брата. Умер, как говорится, на боевом посту - при выходе из учебного корпуса универа, в котором проработал всю жизнь. Светлая память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах!».

Также о кончине педагога сообщается на сайте БГУ, где он трудился. «Светлая память об Александре Цырендоржиевиче Эрдынееве, высококвалифицированном специалисте, замечательном преподавателе и писателе, добром и отзывчивом коллеге навсегда останется в наших сердцах и в памяти потомков», - отмечают его коллеги.

На странице Александра Эрдынеева последний пост посвящён отцу.

- Мой отец - Эрдынеев Цырендоржи Будаевич, прошел с боями всю войну в составе 280-го артполка 146-ой стрелковой дивизии 3-ей ударной армии. А после Победы он не сразу вернулся домой, потому что ему довелось еще около года продолжать службу в Группе Советских оккупационных войск в Германии. Это фото сделано в одном из фотоателье Берлина, отцу 27 лет, - написал он 2 мая 2020 года.



смерть вузы
 
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